A Fideszen kívül a KDNP és a Mi Hazánk is tiltakozott

Baka András az Országgyűlés hétfői ülésén napirend előtt az új legfőbb ügyész személyére tett javaslata után arról beszélt, hogy az ügyészség rossz állapotban van, a tekintélyének helyreállítása nem egyszerűen az ügyészség belügye, az állam tekintélyéről van szó.

Novák Előd frakcióvezető-helyettes közlése szerint az ellen tiltakoztak ilyen módon, hogy a plenáris tanácskozás előtti házbizottsági ülésen született döntés alapján sem hozzászólni, sem kérdést feltenni nem nyílt volna módjuk az államfői megszólalás után.

Baka András beszéde idején a Fidesz képviselői sem voltak jelen, szintén tiltakozásul – erről itt írtunk. A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) képviselői sem voltak ekkor az ülésteremben, mert a párt nem tartja Baka Andrást legitim köztársasági elnöknek, ezért képviselői a hétfői „színjátékban” nem vesz részt – derült ki az ellenzéki párt Facebook-bejegyzéséből.