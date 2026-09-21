Magyar Péter elképesztő számokat közölt egy helyi választás eredményéről

„Bátaszéken a Tisza képviselője és Tisza Szigetek által támogatott polgármesterjelölt 60 százalék feletti eredménnyel győzött. A Tolna megyei közgyűlés fideszes alelnöke szintén indult a választáson. 25 százalékot kapott…” – írta Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán.

Az MTi által közölt eredmények szerint a szavazatok több mint 60 százalékával Béres Judit független jelölt nyerte meg az időközi polgármester-választást vasárnap Bátaszéken.

A Nemzeti Választási Iroda honlapján közölt adatok szerint a négy, egyaránt független jelölt közül

Béres Judit 1265 szavazatot, az összes voks 60,24 százalékát kapta.

Zsikó Zoltánra 527-en (25,1 százalék),

Kostyál Elődre 205-en (9,76 százalék),

Kovács Norbertre 103-an (4,9 százalék) szavaztak.

A választásra jogosult 5081 helybéli közül 2113-an voksoltak, ami 41,59 százalékos részvételi arányt jelent.

Tizenhárom szavazat érvénytelen volt. A 6210 lakosú városban azért tartottak önkormányzati választást, mert a korábbi, független polgármester, Bozsolik Róbert június 28-án lemondott tisztségéről, miután Tolna vármegyei kormánymegbízottnak nevezte ki Magyar Péter miniszterelnök.

Hársházi Szabolcs független jelölt nyerte a polgármester-választást a Somogy vármegyei Niklán, ahol a képviselő-testület négy tagját is megválasztották a vasárnap tartott időközi voksoláson.

A Nemzeti Választási Iroda honlapján közzétett adatok szerint a győztes 165, míg szintén független vetélytársai közül Csonka Brigitta 104, Heint Ágnes 16, Boros János Károly 13, Csizmadia Zoltán 12, Oláh Gergely 6 érvényes szavazatot kapott. A képviselőket tizennyolc független jelölt közül választották ki a niklaiak. A választáson a marcali járáshoz tartozó község választásra jogosult 632 polgára közül 322 élt a szavazati jogával, a polgármester-választáson 6-an érvénytelenül voksoltak. Az időközi választásra azért volt szükség, mert a képviselő-testület június 23-án a feloszlása mellett döntött.

Csallóné Matakovics Andrea független jelölt nyerte a polgármester-választást a Somogy vármegyei Sávolyban, ahol a képviselő-testület négy tagját is megválasztották a vasárnap tartott időközi voksoláson.

A Nemzeti Választási Iroda honlapján közzétett adatok szerint a győztes 152, míg szintén független vetélytársa, Szőke Csaba Ferenc 52 érvényes szavazatot kapott. A képviselőket tizenegy független jelölt közül választották ki a sávolyiak. A választáson a marcali járáshoz tartozó község választásra jogosult 421 polgára közül 209 élt a szavazati jogával, a polgármester-választáson 5-en érvénytelenül voksoltak. Az időközi választásra azért volt szükség, mert a képviselő-testület június 26-án a feloszlása mellett döntött. A település honlapján olvasható képviselő-testületi jegyzőkönyv szerint a döntést Schuller Tibor polgármester kezdeményezte. Arra hivatkozott, hogy nyugdíjba vonul, és két képviselő is jelezte, ha ő távozik, akkor lemond a mandátumáról, „ez pedig már nem az a képviselet, amire 2024-ben a falu felhatalmazást adott”, ezért új testületre van szükség.

A Pest vármegyei Üllő 2. számú egyéni választókerületében is új képviselőt választottak, mert a 2024-ben mandátumot szerző Nagyné Prém Szilvia (Üllő Te Vagy) június 1-jei hatállyal lemondott. Az időközi választáson négyen indultak: hárman függetlenként, egy pedig a MI Hazánk Mozgalom jelöltjeként. A szavazáson mintegy 1300 helybéli vehetett részt. Amint közlik az eredményt, cikkünk frissül.