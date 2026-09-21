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Nyitókép: ATU Images/Getty Images

Erzsébetvárosi gyilkosság: elkapták mindkét elkövetőt

Infostart / MTI

Elfogták a nyomozók az erzsébetvárosi emberölés mindkét feltételezett elkövetőjét – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság hétfőn. Hozzátették: mindkét férfit gyanúsítottként hallgatták ki.

A VII. kerületi Akácfa utcában péntekre virradóra egy 36 éves férfit bántalmaztak, aki a helyszínen meghalt. A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) emberölés gyanúja miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen.

A rendőrök egy 40 éves férfit szombaton a reggeli órákban elfogtak. A nyomozók a férfi elszámoltatása során megállapították, hogy a 40 éves férfival szemben a megalapozott gyanú nem áll fent, ezért szabadon távozott.

A közleményben felidézték, hogy múlt pénteken 1 óra 40 perc körül két elkövető egy 36 éves férfit bántalmazott a VII. kerületi Akácfa utcában: egyikük, egy 40 éves férfi megszúrta a sértettet, aki a mentők szakszerű ellátása ellenére a helyszínen meghalt.

A nyomozók adatokat gyűjtöttek, tanúkat hallgattak ki, kamerafelvételeket elemeztek, és azonosították a feltételezett elkövetőket: a 40 éves H. Dávidot és a 48 éves R. Zsoltot. A két férfit vasárnap 19 óra körül Csepelen elfogták, és előállították.

A nyomozók H. Dávidot emberölés bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként, a férfi a vallomástételt megtagadta. Társát, R. Zsoltot súlyos testi sértés kísérlete miatt hallgatták ki gyanúsítottként. Ő a bűncselekmény elkövetését beismerte.

A nyomozók mindkét férfit őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatásukat – áll a közleményben.

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