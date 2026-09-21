Nagy örömhír Debrecennek

Közlése szerint a most készülő tanulmány nem egyszerűen az állomásépület felújítását vizsgálja, hanem a Nagyállomás és környezetének teljes újragondolását az utasok igényei alapján.

Megvizsgálják, hogyan lehet valódi, modern közlekedési csomópontot kialakítani, ahol a vasút, a villamos- és buszközlekedés, valamint a P+R és B+R parkolók egységes rendszert alkotnak; hogyan kapcsolódhat ehhez majd esetlegesen a TramTrain, a repülőtér és a város új gazdasági övezeteinek kiszolgálása; milyen közösségi, kereskedelmi és szolgáltató funkciókra van szükség az állomáson; és hogyan lehet az egész területet úgy fejleszteni, hogy az szervesen illeszkedjen Debrecen jövőbeli városszerkezetéhez – írta.

A tájékoztatása szerint a megvalósíthatósági tanulmány egy hosszú folyamat első lépése. Ennek elkészülte után kezdődhet meg a tervezés, majd a végleges tervek elkészülte után írhatják ki a megvalósításra vonatkozó közbeszerzést, ezt követően pedig elindulhat az építkezés.

„De azt elmondhatjuk, hogy az elmúlt évek semmittevése után végre elindultunk a jó irányba, mert az előző másfél évtizedben csak ígérgetés, elbukott tervek, és lejárt engedélyek jutottak Debrecennek, majd ezt megkoronázva az állomás felújítása helyett Lázár János egy a puszta közepébe épülő múzeum látványtervével akarta bizonyítani, hogy most a vidék jön!” – fogalmazott.

Felidézte, hogy a néhány hete bejelentett Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv egyik fontos célkitűzése, hogy az új vasúti kocsik beszerzése és a pályák megújítása mellett a pályaudvarok is megújuljanak, mert ezek együtt szükségesek ahhoz, hogy a közösségi közlekedés versenyképes legyen.

A miniszter július 22-i sajtótájékoztatóján a budapesti Rákospalota-Újpest vasútállomáson ismertette, hogy a Baross Gábor Vasútfejlesztési Tervvel megkezdődik a magyar vasút évtizedes lemaradásának felszámolása, a magyar emberek érdekeit szolgáló program indul, amelyre a jelenlegi munkaterv alapján 2035-ig 3550 milliárd forintot lehet felhasználni. A következő évekre vonatkozó tervek közül elsőként a debreceni állomás átfogó fejlesztését emelte ki a buszpályaudvar integrációjával, vizsgálva a helyi a TramTrain létrehozásának lehetőségét is.