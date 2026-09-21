Sallai és Styles biztosan nem játszik pénteken

A magyar szövetség közösségi oldalának hétfői tájékoztatása szerint a Galatasaray és West Bromwich Albion futballistája egyaránt sérülés miatt nem állhat Marco Rossi rendelkezésére. A szövetségi kapitány a Puskás Akadémiából Nagy Zsoltot és a Vasasból az újonc Tóth Milánt hívta be a hiányzók pótlására.

A keretből korábban ugyancsak sérülés miatt esett ki Varga Barnabás, akinek a helyére Bárány Donát került.

A keret hétfőn találkozik Telkiben. A magyar válogatott pénteken Ukrajnát, egy hétre rá Grúziát fogadja a Puskás Arénában, jövő hétfőn Belfastban Észak-Írország, október 5-én pedig Nagyszombaton Ukrajna ellen lép pályára a Nemzetek Ligája második vonalának megfelelő B divízióban.

A magyar labdarúgó-válogatott kerete

kapusok:

Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (Hartberg), Tóth Balázs (Blackburn Rovers)

védők:

Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Csinger Márk (FC Groningen), Doktorics Áron (Vasas FC), Kerkez Milos (FC Liverpool), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn), Willi Orbán (RB Leipzig), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Szűcs Kornél (Vojvodina), Várkonyi Bence (Qarabag)

középpályások:

Csongvai Áron (Saint-Etienne), Schäfer András (Union Berlin), Szoboszlai Dominik (FC Liverpool), Szűcs Tamás (Famalicao), Tóth Alex (Bournemouth), Tóth Rajmund (Konyaspor), Vitális Milán (AEK Athén)

támadók:

Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (Red Bull Salzburg), Szalai József (Paksi FC), Bárány Donát (ADO Den Haag), Tóth Milán (Vasas)