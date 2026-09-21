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Úthengerek tömörítik a frissen leterített aszfaltburkolatot az épülő M4 gyorsforgalmi út Cegléd és Abony közötti szakaszán, Cegléd közelében 2018. július 16-án. A 17,6 kilométeres szakasz a tervek szerint 2019 negyedik negyedévében készül el. Az út és kapcsolódó létesítményei 26,311 milliárd forint hazai forrásból, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából, a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában valósul meg.
Nyitókép: MTI/Mészáros János

M6-os autópálya – megszólalt a rendőrség

Infostart / MTI

A Közlekedési és Beruházási Minisztérium tett büntetőfeljelentést.

Hűtlen kezelés bűntett gyanúja miatt folytat nyomozást a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) az M6-os autópálya működtetése miatt – közölte a BRFK Kommunikációs Osztálya.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter augusztus 29-én jelentette be, hogy minisztériuma büntetőfeljelentést tett az ügyészségen különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és hivatali visszaélés bűntettének gyanúja miatt az M6-os autópálya üzemeltetési joga kapcsán, amelyet a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) koncessziós társaságnak ítéltek oda.

A politikus szeptember 14-én a parlamentben már azt mondta, hogy a nyomozást el is rendelték. A BRFK most ezt az információt erősítette meg.

A Központi Nyomozó Főügyészség korábban azt közölte, hogy egy magánszemély feljelentése alapján a Fővárosi Nyomozó Ügyészség feljelentés-kiegészítést rendelt el, majd a feljelentést áttette a hatáskörrel rendelkező BRFK-ra. A minisztérium ugyanezen tárgyú, később érkezett feljelentését később szintén továbbították a rendőrségnek.

Vitézy Dávid a feljelentés megtételekor azt írta, hogy Lázár János építési és közlekedési miniszter a tárca szakmai javaslatát figyelmen kívül hagyva, 11 évre vetítve több mint 100 milliárd forinttal drágábban adta oda a Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekkörébe tartozó autópálya-koncesszornak a szerződést.

A miniszter jelezte, hogy az autópályát jelenleg is üzemeltető korábbi koncessziós társaság,

az M6 Duna a bekért ajánlatok alapján 2026 októbere és 2037 októbere között 149 milliárd forint helyett 44 milliárd forintért vállalná az autópálya üzemeltetését,

változatlanul a legmagasabb minőségi osztálynak megfelelő színvonalon, a szükséges burkolatfelújítással együtt. „Nem kis különbség” – fűzte hozzá Vitézy Dávid. Úgy vélte, Lázár János akkori építési és közlekedési miniszternek is lehetősége volt ezt az opciót választania, mégis a háromszor drágább ajánlatot tevő koncesszort bízta meg.

A Fidesz frakció reagálásában azt írta:

egy szó sem igaz a miniszter állításaiból.

Közölték, hogy az előző kormány nem hozott döntést az M6 érintett szakaszának koncessziós üzemeltetéséről, így nem adott arra megbízást a MKIF Zrt-nek. Az sem igaz, hogy ezt az MKIF Zrt. 149 milliárd forintért vállalta, ezt az összeget Vitézy Dávidék találták ki – tették hozzá.

Vitézy erre úgy válaszolt, hogy egy birtokukba került levél bizonyítja a kormány megrendelését, amelyet Bartal Tamás, Lázár János helyettes államtitkára írt az MKIF-nek.

A Fidesz erre azzal vágott vissza, hogy a levél nem jelent koncessziós megbízást, hiszen azt csak kormánydöntés létesíthet. Egyben felszólították Vitézy Dávidot, hogy mutassa be a megbízásról szóló kormánydöntést.

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Kezdőlap    Belföld    M6-os autópálya – megszólalt a rendőrség

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