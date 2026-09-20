Egy korszak vége, bezár a legendás történelmi pezsgőgyár, eladó a telephely is

Véget ér egy korszak a szlovákiai Szereden. Közel 75 év után bezár a helyi pezsgőgyár, a termelést pedig átköltöztetik Csehországba. A Hubert nevéhez fűződő hagyományok gyökerei mélyre nyúlnak: 1825-ben eredetileg Pozsonyban jött létre az az üzem, amely Franciaországon kívül elsőként állított elő pezsgőt. Szered és a Hubert pezsgő neve az évtizedek alatt összeforrt, így a helyiek számára a mostani döntés nem csupán egy gyár bezárását, hanem egy korszak végét jelenti.

A vállalat indoklása szerint a lépést gazdasági megfontolások és a fenntarthatóság kényszere hívta életre. Annak ellenére, hogy folyamatosan történtek beruházások, a cégnek nem sikerült teljes mértékben kihasználnia a gyártási kapacitását. A jövőben a termelést a cégcsoporthoz tartozó Starý Plzenec-i, valamint mikulovi üzemekbe integrálják.

A Hubert hivatalos állásfoglalásában úgy fogalmazott: alapos elemzés előzte meg a döntést, figyelembe véve a változó fogyasztói szokásokat. A testvérvállalatok, a Bohemia Sekt üzemeinek bevonása a gyártási lehetőségek és a meglévő tapasztalatok ismeretében logikus lépésnek bizonyult.

A bezárás mintegy hatvan munkavállalót érint közvetlenül. A cég ígérete szerint a dolgozók egy részének lehetőséget biztosítanak arra, hogy a cégcsoporton belül folytassák a munkát, míg a többiek számára az átlagosnál kedvezőbb kompenzációs csomagot biztosítanak.

A gyártás leállítása azonban nemcsak a gyár dolgozóit érintheti, hanem a tágabb gazdasági környezetre is hatással lehet. A Szőlőtermesztők és Borászok Szövetsége attól tart, hogy a lépés súlyos helyzetbe hozza a szőlőtermesztőket is. Jaroslava Kaňuchová Pátková, a szövetség ügyvezető igazgatója elsősorban arra kíváncsi, hová kerül majd a szőlő, és nem jutnak-e el odáig, hogy fel kell hagyniuk a termeléssel, és ki kell vágniuk a szőlőültetvényeket? „Attól tartunk, hogy akár a szőlőültetvények területének egyharmadát, vagyis mintegy 3500–4000 hektárt is elveszíthetünk” – fogalmazta meg a szőlőtermesztők félelmeit.

A szakmai szervezet rámutatott: a szlovákiai szőlőtermesztés már eddig is válságos időszakon ment keresztül. A magas költségek, különösen az energiaigényes pezsgőgyártás terén, hatalmas terhet róttak a szektorra.

A Hubert a jövőben értékesítésre kínálja az üzem hatalmas területét. A városvezetés jelezte: már a hét elején tárgyalóasztalhoz ülnének a vállalat vezetőségével, hogy egyeztessenek az ingatlan és a térség lehetséges jövőbeli hasznosításáról.