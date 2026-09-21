A Színházi Kritikusok Céhe közleménye szerint idén 47. alkalommal adták át az elismeréseket. A díjakkal ezúttal a 2025/2026-os évad kiemelkedő színházi teljesítményeit tüntették ki.

Idén 11 előadás kapott elismerést, a díjazottak között három ország 13 színháza szerepel.

A legtöbb díjat a Katona József Színház előadásai kapták

ifj. Vidnyánszky Attila némacsend című előadása a legjobb rendezés

és a legjobb díszlet díját nyerte el. Utóbbit Schnábel Zita díszlet- és jelmeztervező kapta.

díját nyerte el. Utóbbit Schnábel Zita díszlet- és jelmeztervező kapta. Lengyel Benjámin a legjobb férfi epizódszereplő lett, míg

lett, míg Gergye Krisztián a Chicago koreográfiájáért különdíjban részesült.

A Budaörsi Latinovits Színház két díjat kapott:

A répakirály lett a legjobb szórakoztató előadás ,

, Benedek Mari pedig az előadás jelmezeiért vehette át a legjobb jelmezért járó elismerést.

A legjobb férfi főszereplő Kónya-Ütő Bence lett a Rinocéroszok című előadásban nyújtott alakításáért. A gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház és a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház koprodukciójában készült előadás főszereplője ezzel az előző évadban kapott epizódszereplői díja után újabb elismerésben részesült.

A legjobb női epizódszereplő díját Moldován Blanka kapta a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulatának Sopro – Suttogás a sötétben című előadásában nyújtott alakításáért.

A legígéretesebb pályakezdő díját Hodik Annabella, a szabadkai Kosztolányi Dezső Színház színésze kapta; az elismerés első alkalommal került a Vajdaságba.

A legjobb női főszereplő Kókai Tünde lett (nyitóképünkön) az Örkény Színház Ostromdressz című előadásában nyújtott alakításáért.

A legjobb színházi zene díját Bocsárdi Magor kapta a Radnóti Színház Erdőszellem, avagy a föld az őrült, amely még a hátán hord benneteket című produkciójáért.

A legjobb független színházi előadás a Stúdió K Színház Elengedni nehéz című előadása lett, Simányi Zsuzsanna rendezésében.

A legjobb kőszínházi előadás díját a szombathelyi Weöres Sándor Színház Takarásban című előadása kapta, amelyet Nagy Péter István rendezett.

A legjobb új magyar dráma/színpadi szöveg Szabó Borbála Száz karácsony című műve lett.

Néhány díjazott nevét már korábban nyilvánosságra hozták.

A Színházi Kritikusok Céhe életműdíjjal tüntette ki Ascher Tamást,

tüntette ki Ascher Tamást, míg Nádasdy Ádám posztumusz életműdíjat kapott.

kapott. A Jövő díjat a Baltazár Színház,

a Baltazár Színház, a különdíjat pedig a Roma Hősök Nemzetközi Színházi Fesztivál és szervezője, a Független Színház Magyarország kapta.

pedig a Roma Hősök Nemzetközi Színházi Fesztivál és szervezője, a Független Színház Magyarország kapta. A legjobb gyerek- és ifjúsági színházi előadás a Füge Produkció és a DanteCasino együttműködésében bemutatott Ha már lúd… lett, Kenéz Ágoston rendezésében.

A díjazottak kiválasztásában 17 szavazólapon 55 színház és társulat, 105 előadás, 55 színésznő és 53 színész, 17 új magyar dráma vagy színpadi szöveg és 23 pályakezdő alkotó szerepelt. A 14 kategóriában három-három jelölt közül választottak.

A díjátadón kihirdették a II. Koltai Tamás kritikapályázat eredményét is. A Színikritikusok Díjára leadott szavazólapok és az azokhoz fűzött indoklások, valamint a kritikapályázat eredménye a Színházi Kritikusok Céhe honlapján olvasható.

A nyitóképen Kókai Tünde, a legjobb női főszereplő díját elnyert művész, aki az Örkény Színház Ostromdressz című előadásában nyújtott alakításáért kapta az elismerést.