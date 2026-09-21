ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.21
usd:
317.35
bux:
152753.74
2026. szeptember 21. hétfő Máté, Mirella
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Kókai Tünde színésznõ átvette a legjobb nõi fõszereplõ díjat a Színházi Kritikusok Céhének 47. Színikritikusok Díjának átadóján a budapesti Eötvös10-ben 2026. szeptember 20-án.
Nyitókép: Balogh Zoltán

Átadták a színikritikusok díjait, itt a teljes lista

Infostart / MTI

Átadták a Színikritikusok Díját vasárnap este Budapesten, az Eötvös 10-ben rendezett gálán: a Katona József Színház előadásai négy elismerést kaptak.

A Színházi Kritikusok Céhe közleménye szerint idén 47. alkalommal adták át az elismeréseket. A díjakkal ezúttal a 2025/2026-os évad kiemelkedő színházi teljesítményeit tüntették ki.

Idén 11 előadás kapott elismerést, a díjazottak között három ország 13 színháza szerepel.

A legtöbb díjat a Katona József Színház előadásai kapták

  • ifj. Vidnyánszky Attila némacsend című előadása a legjobb rendezés
  • és a legjobb díszlet díját nyerte el. Utóbbit Schnábel Zita díszlet- és jelmeztervező kapta.
  • Lengyel Benjámin a legjobb férfi epizódszereplő lett, míg
  • Gergye Krisztián a Chicago koreográfiájáért különdíjban részesült.

A Budaörsi Latinovits Színház két díjat kapott:

  • A répakirály lett a legjobb szórakoztató előadás,
  • Benedek Mari pedig az előadás jelmezeiért vehette át a legjobb jelmezért járó elismerést.

A legjobb férfi főszereplő Kónya-Ütő Bence lett a Rinocéroszok című előadásban nyújtott alakításáért. A gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház és a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház koprodukciójában készült előadás főszereplője ezzel az előző évadban kapott epizódszereplői díja után újabb elismerésben részesült.

A legjobb női epizódszereplő díját Moldován Blanka kapta a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulatának Sopro – Suttogás a sötétben című előadásában nyújtott alakításáért.

A legígéretesebb pályakezdő díját Hodik Annabella, a szabadkai Kosztolányi Dezső Színház színésze kapta; az elismerés első alkalommal került a Vajdaságba.

A legjobb női főszereplő Kókai Tünde lett (nyitóképünkön) az Örkény Színház Ostromdressz című előadásában nyújtott alakításáért.

A legjobb színházi zene díját Bocsárdi Magor kapta a Radnóti Színház Erdőszellem, avagy a föld az őrült, amely még a hátán hord benneteket című produkciójáért.

A legjobb független színházi előadás a Stúdió K Színház Elengedni nehéz című előadása lett, Simányi Zsuzsanna rendezésében.

A legjobb kőszínházi előadás díját a szombathelyi Weöres Sándor Színház Takarásban című előadása kapta, amelyet Nagy Péter István rendezett.

A legjobb új magyar dráma/színpadi szöveg Szabó Borbála Száz karácsony című műve lett.

Néhány díjazott nevét már korábban nyilvánosságra hozták.

  • A Színházi Kritikusok Céhe életműdíjjal tüntette ki Ascher Tamást,
  • míg Nádasdy Ádám posztumusz életműdíjat kapott.
  • A Jövő díjat a Baltazár Színház,
  • a különdíjat pedig a Roma Hősök Nemzetközi Színházi Fesztivál és szervezője, a Független Színház Magyarország kapta.
  • A legjobb gyerek- és ifjúsági színházi előadás a Füge Produkció és a DanteCasino együttműködésében bemutatott Ha már lúd… lett, Kenéz Ágoston rendezésében.

A díjazottak kiválasztásában 17 szavazólapon 55 színház és társulat, 105 előadás, 55 színésznő és 53 színész, 17 új magyar dráma vagy színpadi szöveg és 23 pályakezdő alkotó szerepelt. A 14 kategóriában három-három jelölt közül választottak.

A díjátadón kihirdették a II. Koltai Tamás kritikapályázat eredményét is. A Színikritikusok Díjára leadott szavazólapok és az azokhoz fűzött indoklások, valamint a kritikapályázat eredménye a Színházi Kritikusok Céhe honlapján olvasható.

A nyitóképen Kókai Tünde, a legjobb női főszereplő díját elnyert művész, aki az Örkény Színház Ostromdressz című előadásában nyújtott alakításáért kapta az elismerést.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Átadták a színikritikusok díjait, itt a teljes lista

díj

színház

színikritikusok díja

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Amikor a legnagyobb versenytárs a nemfogyasztás

Amikor a legnagyobb versenytárs a nemfogyasztás
Miért lehet sikeres egy primitív fényképezőgép, egy fapados légitársaság vagy egy nagyon egyszerű pénzügyi szolgáltatás? Mert van, amikor nem egy jobb terméket kell legyőzni, hanem azt a helyzetet, amikor az emberek egyáltalán nem vásárolnak, utaznak vagy fizetnek. A nemfogyasztással való verseny egyik legfurcsább tanulsága, hogy a valódi piac gyakran éppen ott rejtőzik, ahol a közgazdászok és a statisztikusok nagy része szerint semmilyen piac nincsen.
Magyar Péter nagy bejelentést tett október 23. kapcsán

Magyar Péter nagy bejelentést tett október 23. kapcsán

Október 23-án 16 órától Budapesten, a Kossuth téren ünnepeljük az 1956-os forradalom 70. évfordulóját – közölte Magyar Péter miniszterelnök vasárnap a Facebook-oldalán.
 

Vitézy Dávid: egyetlen tollvonással adtak ötezer milliárd forintot Mészáros Lőrincnek és Szijj Lászlónak

Kármán András pénzügyminiszter adatokkal reagált Orbán Viktor kötcsei beszédére

Hegedűs Zsolt: az egészségügyben parancsuralmi személet helyett őszinteség és betegközpontúság kell

VIDEÓ
Kiss Norbert, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítják át a magyar kutatást és innovációt? Tanács Zoltán, Inforádió, Aréna
Egyetemi évnyitó: mi jön a kekva-korszak után? Kovács Levente, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.21. hétfő, 18:00
Seremet Sándor
a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Magyarországon épülhetnek új üzemanyagtárolók Ukrajnának, a Mol is érintett

Magyarországon épülhetnek új üzemanyagtárolók Ukrajnának, a Mol is érintett

A háborús kockázatoktól védett tárolókapacitások kialakításával erősítené az ukrán üzemanyagpiac ellátásbiztonságát a Mol és a Naftogaz. A két vállalat a Kárpátok Nyolca csúcstalálkozóján írt alá memorandumot arról, hogy a magyar-ukrán határ közelében, Magyarország területén hoznának létre üzemanyagtároló kapacitásokat az ukrán piac kiszolgálására - derül ki a Naftogaz vasárnapi közleményéből.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Végre kristálygömb nélkül is tudhatod, mennyit fog érni az autód 4 év múlva

Végre kristálygömb nélkül is tudhatod, mennyit fog érni az autód 4 év múlva

Alacsony havidíjak és 4 év után is garantált visszavásárlási ár egy különleges programban.

BBC
Business Sport Travel Science
German Chancellor Merz calls state election a 'disaster' for his party but vows to stay on

German Chancellor Merz calls state election a 'disaster' for his party but vows to stay on

Exit polls show damaging losses for Merz's centre-right CDU party in the state of Mecklenburg-Vorpommern and Berlin.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 21. 05:12
Magyar Péter elképesztő számokat közölt egy helyi választás eredményéről
2026. szeptember 21. 05:00
Itt az erős front, de az is kiderült, milyen idő lesz egész héten
×
×