Terror Háza-tüntetés: Schmidt Máriánál csak Bayer Zsolt fogalmazott keményebben

A Terror Háza Múzeum mellett álltak ki a felszólalók a budapesti intézmény elé meghirdetett vasárnapi demonstráción. A tiltakozást azután hirdették meg, hogy Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter bejelentette: ideiglenesen bezárt a Terror Háza Múzeum, felülvizsgálják a működését, és megszűnt Schmidt Márai főigazgató megbízatása. A Fidesz és a KDNP tiltakozott a döntés ellen. Másnap a tárcavezető azt közölte, hogy a jövő héten kedden ideiglenesen újra kinyit a múzeum, és egy hétig ingyenesen látogatható lesz.

A vasárnapi demonstráción Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője a Vörös Hadsereghez és '56 vérbe fojtóihoz hasonlította a Tisza-kormányt.

„Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulóján nem engedjük, hogy az újkommunista csőcselék beszennyezze az ünnepet. El a kezekkel a Terror Házától” – hangoztatta.

Azt mondta, az elmúlt száz évben „háromszor rontott rá a kommunista baloldal saját nemzetére, mert dühöt és gyűlöletet váltott ki belőle az emberek bátor kiállása a szabadságért”: 1956. november 4-én, 2006. október 23-án, majd most, az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulóján. Szerinte itt vannak „az újkommunisták”, akik „ugyanazt akarják, mint gyűlölt elődeik”: elfojtani, megalázni, beszennyezni 1956 emlékét, egyúttal eltörölni évszázados bűneik nyomát. A Terror Háza Múzeum legfőbb vétke az „újkommunisták szemében” az, hogy az intézmény kinyilvánította: csak egyféle igazság létezik, ami különbséget tesz a jó és a rossz között – jelentette ki Bencsik András.

Szentesi Zöldi László, a Magyar Nemzet szerkesztője azt mondta, elkerülhetetlen a Tisza-kormány összeomlása; szerinte a kormány minden elhibázott intézkedésével a saját sírját ássa meg. Úgy fogalmazott: Magyar Péter „köpönyeget váltott, ennek az országnak a megválasztott miniszterelnökeként nem oltalmazza a hazát, hanem utat nyitott a törvénytelenségeknek, demokráciából diktatúrát épít, megfigyelteti a másként gondolkodókat, börtönnel fenyegetőzik, házkutatásokat szorgalmaz, el akarja venni azt, ami a miénk, a magyar népé”.

Beszélt arról is, hogy a „nemzeti oldal” megújulása folyamatban van, és a kormány hamarabb veszít el másfél millió szavazót, minthogy az áprilisban vesztes jobboldal rendezi a sorait. Kiemelte, hogy új stratégiát alkotnak és egymillió új hívet szereznek.

Menczer Tamás fideszes politikus arról beszélt, hogy az áprilisi választás után politikustársaival levonták a tanulságokat, és ha rajta múlik, nem fogják elkövetni újra ugyanazokat a hibákat.

Közölte, politikai közösségének megújulása nem lesz könnyű, mert ellenzékben vannak, az új kormány pedig „lebontja a jogállamot, önkényt vezet be”, és teljesen el akarja lehetetleníteni a Fideszt. Menczer Tamás szerint a Tisza Párt politikusai becsapták a magyarokat, és úgy tesznek, mintha egy erkölcsi emelvényről, egy morális trónusról ítélkezhetnének a fideszes közösség felett.

Huth Gergely, a PestiSrácok főszerkesztője ügynökkormánynak nevezte a Tisza-kormányt, és arról beszélt, a kormány tagjai félnek attól, hogy a Terror Háza Múzeum kiállításának igazsága rájuk zúdul, és a becsület, amit a múzeum visszaadott a nemzetnek, „egyszer fölöttük is igazságot fog osztani”.

Bayer Zsolt publicista, a demonstráció főszervezője kijelentette, hogy

a brüsszeliták, a globalisták, a „korszellemmel csaholók”, az „örök hazaárulók” akarják tönkretenni a Terror Házát,

ők azonban meg fogják védeni. Szerinte a kommunizmus és a nácizmus között nincs különbség abban a tekintetben, hogy mindkét ideológia után hullahegyek maradtak, azonban a követőik megtanulták, hogy már nem kell ezt tenni, elég eltüntetni minden hagyományt, a nemzeti identitást, a vallási identitást és a nemi identitást.

„És ha a néptől sikerül elvenni a nemzetet és a nemzeti büszkeséget, akkor készen áll az a tömeg, amivel azt tesznek, amit akarnak” – fogalmazott. Azt javasolta, hogy az újra megnyíló Terror Házában szenteljenek egy szobát a XXI. század „szörnyű ideológiáinak” is.

Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum eddigi főigazgatója azt mondta, az intézmény annak bizonyítéka, hogy a diktatúrák nem győzhetnek rajtunk. Akik be akarják záratni, nem tűrik az igazságot és újra fel akarják számolni a szabadságot – jelentette ki.

Süket dumának nevezte, hogy „független szakértők” átnézik a múzeumot; szerinte a múzeum 24 éve „szálka az újkommunisták szemében”,

nem sikerült megemészteniük, hogy elvette tőlük a „történelem értelmezésének monopóliumát”.

Arról is beszélt, hogy a múzeum híre a világ minden tájára eljutott. Ha a kormány elpusztítja, olyan szimbólummá válik majd, amivel nem fognak bírni – közölte. „A Terror Háza a miénk, ha nem tetszik nekik, csináljanak maguknak saját múzumot” – fogalmazott.

A rendőrség a demonstráció idejére teljes szélességében lezárta az Andrássy utat az Oktogon és az Izabella utca között, a forgalmat elterelték. A szervezők a Csengery utca bejáratánál állították fel a színpadot, az előtte lévő területen sűrűn álltak a demonstrálók, a két oldalon szellősen. A színpadon a „Megvalósul Biszku álma, zárva van a Terror Háza" mondat volt látható.

Az emberek nemzetiszínű és lyukas zászlókat lengettek, de volt, aki székely zászlóval vagy a Civil Összefogás Fórum (CÖF) zászlajával érkezett. A résztvevők a beszédek alatt többször is Orbán Viktor volt miniszterelnököt éltették, valamint a "ria-ria Hungária" rigmust is skandálták.