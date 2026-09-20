ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.34
usd:
317.21
bux:
152753.74
2026. szeptember 20. vasárnap Friderika
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Bayer Zsolt szerkesztõ, publicista beszédet mond a Terror Háza Múzeum ideiglenes bezárása ellen tartott tüntetésen a múzeum elõtt 2026. szeptember 20-án.
Nyitókép: Lakatos Péter

Terror Háza-tüntetés: Schmidt Máriánál csak Bayer Zsolt fogalmazott keményebben

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK
ÚJABB CIKKÜNK A TÉMÁBAN

Schmidt Mária, a Terror Háza elbocsátott főigazgatója „süket dumának” nevezte, hogy „független szakértők” átnézik a múzeumot; szerinte a múzeum 24 éve „szálka az újkommunisták szemében”. Bayer Zsolt publicista, a demonstráció főszervezője kijelentette, hogy „a brüsszeliták, a globalisták, a korszellemmel csaholók, az örök hazaárulók akarják tönkretenni a Terror Házát.”

A Terror Háza Múzeum mellett álltak ki a felszólalók a budapesti intézmény elé meghirdetett vasárnapi demonstráción. A tiltakozást azután hirdették meg, hogy Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter bejelentette: ideiglenesen bezárt a Terror Háza Múzeum, felülvizsgálják a működését, és megszűnt Schmidt Márai főigazgató megbízatása. A Fidesz és a KDNP tiltakozott a döntés ellen. Másnap a tárcavezető azt közölte, hogy a jövő héten kedden ideiglenesen újra kinyit a múzeum, és egy hétig ingyenesen látogatható lesz.

A vasárnapi demonstráción Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője a Vörös Hadsereghez és '56 vérbe fojtóihoz hasonlította a Tisza-kormányt.

„Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulóján nem engedjük, hogy az újkommunista csőcselék beszennyezze az ünnepet. El a kezekkel a Terror Házától” – hangoztatta.

Azt mondta, az elmúlt száz évben „háromszor rontott rá a kommunista baloldal saját nemzetére, mert dühöt és gyűlöletet váltott ki belőle az emberek bátor kiállása a szabadságért”: 1956. november 4-én, 2006. október 23-án, majd most, az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulóján. Szerinte itt vannak „az újkommunisták”, akik „ugyanazt akarják, mint gyűlölt elődeik”: elfojtani, megalázni, beszennyezni 1956 emlékét, egyúttal eltörölni évszázados bűneik nyomát. A Terror Háza Múzeum legfőbb vétke az „újkommunisták szemében” az, hogy az intézmény kinyilvánította: csak egyféle igazság létezik, ami különbséget tesz a jó és a rossz között – jelentette ki Bencsik András.

Szentesi Zöldi László, a Magyar Nemzet szerkesztője azt mondta, elkerülhetetlen a Tisza-kormány összeomlása; szerinte a kormány minden elhibázott intézkedésével a saját sírját ássa meg. Úgy fogalmazott: Magyar Péter „köpönyeget váltott, ennek az országnak a megválasztott miniszterelnökeként nem oltalmazza a hazát, hanem utat nyitott a törvénytelenségeknek, demokráciából diktatúrát épít, megfigyelteti a másként gondolkodókat, börtönnel fenyegetőzik, házkutatásokat szorgalmaz, el akarja venni azt, ami a miénk, a magyar népé”.

Beszélt arról is, hogy a „nemzeti oldal” megújulása folyamatban van, és a kormány hamarabb veszít el másfél millió szavazót, minthogy az áprilisban vesztes jobboldal rendezi a sorait. Kiemelte, hogy új stratégiát alkotnak és egymillió új hívet szereznek.

Menczer Tamás fideszes politikus arról beszélt, hogy az áprilisi választás után politikustársaival levonták a tanulságokat, és ha rajta múlik, nem fogják elkövetni újra ugyanazokat a hibákat.

Közölte, politikai közösségének megújulása nem lesz könnyű, mert ellenzékben vannak, az új kormány pedig „lebontja a jogállamot, önkényt vezet be”, és teljesen el akarja lehetetleníteni a Fideszt. Menczer Tamás szerint a Tisza Párt politikusai becsapták a magyarokat, és úgy tesznek, mintha egy erkölcsi emelvényről, egy morális trónusról ítélkezhetnének a fideszes közösség felett.

Huth Gergely, a PestiSrácok főszerkesztője ügynökkormánynak nevezte a Tisza-kormányt, és arról beszélt, a kormány tagjai félnek attól, hogy a Terror Háza Múzeum kiállításának igazsága rájuk zúdul, és a becsület, amit a múzeum visszaadott a nemzetnek, „egyszer fölöttük is igazságot fog osztani”.

Bayer Zsolt publicista, a demonstráció főszervezője kijelentette, hogy

a brüsszeliták, a globalisták, a „korszellemmel csaholók”, az „örök hazaárulók” akarják tönkretenni a Terror Házát,

ők azonban meg fogják védeni. Szerinte a kommunizmus és a nácizmus között nincs különbség abban a tekintetben, hogy mindkét ideológia után hullahegyek maradtak, azonban a követőik megtanulták, hogy már nem kell ezt tenni, elég eltüntetni minden hagyományt, a nemzeti identitást, a vallási identitást és a nemi identitást.

„És ha a néptől sikerül elvenni a nemzetet és a nemzeti büszkeséget, akkor készen áll az a tömeg, amivel azt tesznek, amit akarnak” – fogalmazott. Azt javasolta, hogy az újra megnyíló Terror Házában szenteljenek egy szobát a XXI. század „szörnyű ideológiáinak” is.

Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum eddigi főigazgatója azt mondta, az intézmény annak bizonyítéka, hogy a diktatúrák nem győzhetnek rajtunk. Akik be akarják záratni, nem tűrik az igazságot és újra fel akarják számolni a szabadságot – jelentette ki.

Süket dumának nevezte, hogy „független szakértők” átnézik a múzeumot; szerinte a múzeum 24 éve „szálka az újkommunisták szemében”,

nem sikerült megemészteniük, hogy elvette tőlük a „történelem értelmezésének monopóliumát”.

Arról is beszélt, hogy a múzeum híre a világ minden tájára eljutott. Ha a kormány elpusztítja, olyan szimbólummá válik majd, amivel nem fognak bírni – közölte. „A Terror Háza a miénk, ha nem tetszik nekik, csináljanak maguknak saját múzumot” – fogalmazott.

A rendőrség a demonstráció idejére teljes szélességében lezárta az Andrássy utat az Oktogon és az Izabella utca között, a forgalmat elterelték. A szervezők a Csengery utca bejáratánál állították fel a színpadot, az előtte lévő területen sűrűn álltak a demonstrálók, a két oldalon szellősen. A színpadon a „Megvalósul Biszku álma, zárva van a Terror Háza" mondat volt látható.

Az emberek nemzetiszínű és lyukas zászlókat lengettek, de volt, aki székely zászlóval vagy a Civil Összefogás Fórum (CÖF) zászlajával érkezett. A résztvevők a beszédek alatt többször is Orbán Viktor volt miniszterelnököt éltették, valamint a "ria-ria Hungária" rigmust is skandálták.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Terror Háza-tüntetés: Schmidt Máriánál csak Bayer Zsolt fogalmazott keményebben

andrássy út

terror háza

schmidt mária

bayer zsolt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Unoka Zsolt: minden családorvosi praxisközösségben kellene egy pszichológus munkacsoport

Unoka Zsolt: minden családorvosi praxisközösségben kellene egy pszichológus munkacsoport

A Magyar Tudományos Akadémia és az Országos Mentális Egészség Hálózat egy „fehér könyvben” foglalja össze a magyarországi pszichiátriai ellátórendszerrel kapcsolatos problémákat. Unoka Zsolt, a Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás klinikájának a főorvosa az InfoRádióban nyilatkozott.
 

Hegedűs Zsolt: az egészségügyben parancsuralmi személet helyett őszinteség és betegközpontúság kell

VIDEÓ
Kiss Norbert, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítják át a magyar kutatást és innovációt? Tanács Zoltán, Inforádió, Aréna
Egyetemi évnyitó: mi jön a kekva-korszak után? Kovács Levente, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.21. hétfő, 18:00
Seremet Sándor
a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Váratlan fordulat Berlinben: hatalmasat bukhattak a kormányzó pártok

Váratlan fordulat Berlinben: hatalmasat bukhattak a kormányzó pártok

A radikális Baloldal (Die Linke) vezet a Berlinben vasárnap megrendezett tartományi választásokon az ARD és a ZDF közszolgálati televízió urnazárás után közzétett exit poll-felmérései szerint.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megszólalt a nyugdíjszakértő: tarthatatlan a hazai rendszer, nyugdíjkorhatár-csökkentésre is szükség lenne

Megszólalt a nyugdíjszakértő: tarthatatlan a hazai rendszer, nyugdíjkorhatár-csökkentésre is szükség lenne

Ezek voltak a 38. hét legfontosabb, legizgalmasabb, na meg legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon.

BBC
Business Sport Travel Science
German Chancellor Merz calls state election a 'disaster' for his party but vows to stay on

German Chancellor Merz calls state election a 'disaster' for his party but vows to stay on

Exit polls show damaging losses for Merz's centre-right CDU party in the states of Berlin and Mecklenburg-Vorpommern.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 20. 19:15
Eladó a villa, ahol több legendás magyar filmet is forgattak
2026. szeptember 20. 19:00
Magyar Péter nagy bejelentést tett október 23. kapcsán
×
×