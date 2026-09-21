Napozóágy miatt tört ki halálos kimenetelű verekedés

Meghalt egy 82 éves férfi Görögországban, miután egy napágy miatt összeverekedett egy 70-es éveiben járó férfival egy strandon – írja a BBC híradása nyomán a 24.hu.

A szemtanúk beszámolói szerint a két férfi Athéntól nem messze, a Vouliagmeni strandon került összetűzésbe, majd a szópárbaj hamar tettlegességig fajult. A verekedésbe idővel mások is beszálltak. A Kathimerini nevű görög lap beszámolója szerint a helyszínen káosz alakult ki, a sikítások pedig még a strand másik oldalán is hallatszottak.

A rendőrök végül őrizetbe vették a fiatalabb, 76 éves férfit. A vele lévő 21 éves nőt szintén bilincsben vitték el, de őt később szabadon engedték. Az ő arcán is sérülések látszottak.

A verekedés közben a 82 éves férfi összeesett. A beszámolók szerint már a mentők kiérkezése előtt megkezdték újraélesztését, végül a kórházban hunyt el. Az áldozat állítólag épp másokra várt egy lefoglalt napágynál, amikor a konfliktus kirobbant. Még vizsgálják. hogy pontosan mi okozta a halálát.