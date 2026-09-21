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Szkíathosz Görögország strand nyaralás homokos tengerpart
Nyitókép: Pixabay

Napozóágy miatt tört ki halálos kimenetelű verekedés

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Olyan súlyos veszekedés alakult ki két idős férfi között egy napozóágyon, hogy az hamar tettlegességig fajult, és ez az egyikük életébe került.

Meghalt egy 82 éves férfi Görögországban, miután egy napágy miatt összeverekedett egy 70-es éveiben járó férfival egy strandon – írja a BBC híradása nyomán a 24.hu.

A szemtanúk beszámolói szerint a két férfi Athéntól nem messze, a Vouliagmeni strandon került összetűzésbe, majd a szópárbaj hamar tettlegességig fajult. A verekedésbe idővel mások is beszálltak. A Kathimerini nevű görög lap beszámolója szerint a helyszínen káosz alakult ki, a sikítások pedig még a strand másik oldalán is hallatszottak.

A rendőrök végül őrizetbe vették a fiatalabb, 76 éves férfit. A vele lévő 21 éves nőt szintén bilincsben vitték el, de őt később szabadon engedték. Az ő arcán is sérülések látszottak.

A verekedés közben a 82 éves férfi összeesett. A beszámolók szerint már a mentők kiérkezése előtt megkezdték újraélesztését, végül a kórházban hunyt el. Az áldozat állítólag épp másokra várt egy lefoglalt napágynál, amikor a konfliktus kirobbant. Még vizsgálják. hogy pontosan mi okozta a halálát.

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