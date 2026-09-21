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Lionel Messi, az Inter Miami csapatkapitánya, miután a csapata 3-1-re gyõzött a Vancouver Whitecaps ellen az észak-amerikai profi labdarúgóliga (MLS) döntõjében a floridai Fort Lauderdale-ben 2025. december 6-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Cristobal Herrera

A gólon túl is sokat jelenthet Lionel Messinek a szenzációs szabadrúgása – videó

Infostart / MTI

Lionel Messi a második helyre lépett előre a szabadrúgásból eredményes labdarúgók örökranglistáján, miután betalált csapata, az Inter Miami vasárnapi bajnoki meccsén a San Diego ellen (2-2).

A Major League Soccer (MLS) alapszakasz-mérkőzésén szerzett gólja ebben a műfajban a 75. volt, ezzel megelőzte a brazil Jaírt (74 gól). Az első helyen is brazil labdarúgó áll: Marcelinho Carioca 78 góllal vezeti a listát, de ők ketten már nem gyarapíthatják találataik számát.

Az argentin világbajnok, nyolcszoros aranylabdás, 39 évesen is aktív Messi viszont igen, mivel – bár a nyári vb után végleg elköszönt a válogatottól – amerikai klubcsapatában folytatja játékos-pályafutását.

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Kezdőlap    Sport    A gólon túl is sokat jelenthet Lionel Messinek a szenzációs szabadrúgása – videó

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