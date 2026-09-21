A gólon túl is sokat jelenthet Lionel Messinek a szenzációs szabadrúgása – videó

A Major League Soccer (MLS) alapszakasz-mérkőzésén szerzett gólja ebben a műfajban a 75. volt, ezzel megelőzte a brazil Jaírt (74 gól). Az első helyen is brazil labdarúgó áll: Marcelinho Carioca 78 góllal vezeti a listát, de ők ketten már nem gyarapíthatják találataik számát.

Messi puts the ball in a dangerous spot and somehow finds its way in. ? pic.twitter.com/jlYIpiIi4n — Major League Soccer (@MLS) September 20, 2026

Az argentin világbajnok, nyolcszoros aranylabdás, 39 évesen is aktív Messi viszont igen, mivel – bár a nyári vb után végleg elköszönt a válogatottól – amerikai klubcsapatában folytatja játékos-pályafutását.