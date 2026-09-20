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Vlagyimir Putyin orosz elnök Szergej Karakajev vezérezredes, az orosz hadászati rakétacsapatok parancsnoka beszámolóját hallgatja videókapcsolaton keresztül a moszkvai Kremlben 2026. május 12-én. Karakajev a hazai fejlesztésû RSZ28 Szarmat interkontinentális rakéta sikeres indításáról tett jelentést. Orosz források szerint a folyékony hajtóanyagú rakéta nemcsak ballisztikus, hanem szuborbitális pályán is képes haladni, a repülési távolsága pedig meghaladja a 35 ezer kilométert. Putyin bejelentette, hogy az elsõ Szarmat rendszerrel felszerelt rakétaezredet még 2026-ban szolgálatba állítják.
Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/Kreml pool/Mihail Mecel

Vlagyimir Putyin nem lehet boldog, bár győzött a pártja a parlamenti választásokon

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Bár az exit poll-felmérések szerint győzött Vlagyimir Putyin pártja, az Egységes Oroszország, listás eredményük jó esetben is csak épphogy átlépte az 50 százalékot, és a részvétel is nagyon alacsony volt, kevesebb mint 57 százalék a három napig zajló orosz parlamenti választásokon.

Az előzetes adatok szerint a részvételi arány 56,6 százalék volt.

A kormányzó Egységes Oroszország vezet az Állami Duma-választásokon, a válaszadók 49,4 százaléka szavazott a párt jelöltlistájára az állami Összoroszországi Közvélemény-kutatási Központ (VCIOM) vasárnap közzé tett exit pollja szerint. Az Oroszországi Föderáció Kommunista Pártja, 14,2, Oroszország Liberális Demokrata Pártja 10,7, az Új Emberek 9,7 és az Igazságos Oroszország 6,6 százalékot kapott pártlistán.

A VCIOM szerint a többi párt nem lépi át az 5 százalékos küszöböt.

Az előzetes adatok szerint a részvételi arány 56,6 százalék volt.

Egy másik mérés, a Szociális Marketing Intézet (INSZOMAR) felmérése szerint a válaszadók

  • 52,8 százaléka szavazott az Egységes Oroszországra,
  • 14,8 százalékuk pedig a kommunistákra,
  • 9,9 százalékuk a liberális demokratákra,
  • 8,6 százalékuk az Új Emberekre és
  • 5,5 százalékuk az Igazságos Oroszországra.

Mindkét exit poll azt mutatja, hogy állami finanszírozásban fog részesülni a Nyugdíjasok Pártja is, amely 3 százaléknál több szavazatot szerezhet.

Az orosz Központi Választási Bizottság (CIK) a szavazatok 16,56 százalékának összesítése nyomán a közvélemény-kutatókkal megegyező pártsorrendet állított fel.

  • Az Egységes Oroszország 57,23,
  • a kommunista párt 13,99,
  • a Vlagyimir Zsirinovszkij alapította liberális demokrata párt 9,33,
  • az Új Emberek 7,99,
  • az Igazságos Oroszország pedig 5,12 százalékon állt.
Ella Pamfilova, a CIK elnöke péntekre ígért végleges eredményt.

Dmitrij Medvegyev, az Egységes Oroszország elnöke kijelentette, hogy a kormánypárt méltó módon szerepelt.

Az egyetlen békepárti formációt, a liberális Jablokót a választások előtt kizárták az indulásból.

Pamfilova közölte, hogy a voksolás három napja alatt Oroszország választási infrastruktúrája ellen intézet több mint háromezer DDoS-támadási hullámot észleltek.

A TASZSZ az orosz védelmi minisztérium adatai alapján azt írta, hogy a vasárnap végrehajtott ukrán drón- és rakétatámadás – amelynek során 1951 drónt és 8 rakétát vetettek be az orosz régiók ellen – a legnagyobb volt a háború kezdete óta. Vasárnap, a háromnapos voksolás zárónapján hajnalban súlyos dróntámadás érte Moszkvát, három ponton is lángolt és fekete füstöt eresztett egy olajfinomító.

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