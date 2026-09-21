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MOSCOW, RUSSIA - OCTOBER 5: (RUSSIA OUT) Governor of Chechnya Ramzan Kadyrov attends Russian-Saudi talks at the Grand Kremlin Palace on October 5, 2017 in Moscow, Russia. King Salman is on a state visit to Russia. (Photo by Mikhail Svetlov/Getty Images)
Nyitókép: Mikhail Svetlov/Getty Images

Szinte mindenki Ramzan Kadirovra szavazott

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A Vlagyimir Putyin orosz elnök által támogatott Kadirov a kormányzó Egységes Oroszország jelöltjeként indult. Két kihívója volt: az Igazságos Oroszország párt jelöltje, Iszmail Denilhánov, aki a csecsenföldi közkamara elnöke, valamint a kommunista párti Halid Nakajev regionális parlamenti képviselő.

Ramzan Kadirov, az Oroszországi Föderáció részét képező Csecsen Köztársaság hadura a szavazatok 99,85 százalékával nyerte meg a csecsenföldi vezetőválasztást – írta az orosz Központi Választási Bizottság adatait idéző TASZSZ, illetve a Meduza alapján a hvg.hu.

Az összes szavazókör adatainak feldolgozása után közzétett hivatalos eredmény Kadirov eddigi legnagyobb arányú győzelme: a 2021-es választáson a voksok 99,7 százalékát szerezte meg, 2016-ban 94,8 százalékot ért el.

A mostani szavazás az oroszországi regionális választások sorába illeszkedett: további hét régióban is kormányzóválasztást tartottak, és az adatok alapján mindenhol a hivatalban lévő vezetők állnak az élen.

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Kezdőlap    Külföld    Szinte mindenki Ramzan Kadirovra szavazott

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