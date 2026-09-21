Szinte mindenki Ramzan Kadirovra szavazott

Ramzan Kadirov, az Oroszországi Föderáció részét képező Csecsen Köztársaság hadura a szavazatok 99,85 százalékával nyerte meg a csecsenföldi vezetőválasztást – írta az orosz Központi Választási Bizottság adatait idéző TASZSZ, illetve a Meduza alapján a hvg.hu.

Az összes szavazókör adatainak feldolgozása után közzétett hivatalos eredmény Kadirov eddigi legnagyobb arányú győzelme: a 2021-es választáson a voksok 99,7 százalékát szerezte meg, 2016-ban 94,8 százalékot ért el.

A mostani szavazás az oroszországi regionális választások sorába illeszkedett: további hét régióban is kormányzóválasztást tartottak, és az adatok alapján mindenhol a hivatalban lévő vezetők állnak az élen.