Testnevelésórán tanulhatnak a Balatonon vitorlázni a gyerekek

Vitorlázni tanulnak a diákok a balatonalmádi Györgyi Dénes Általános Iskolában a testnevelésórán.

A vízi sport idén ősszel került a tananyagba abban az iskolában, ahová egykor Vadnai Jonatán is járt, aki idén szerzett világbajnoki címet a sportágban, és amelynek szintén diákja volt testvére, Vadnai Benjámin olimpikon vitorlázó – tájékoztatott hétfői közleményben a Magyar Vitorlás Akadémia.

Az iskola ötödik osztályos tanulói vehetnek részt az elméleti és gyakorlati vitorlásképzésben, amely 43 résztvevővel indult szeptember elején.

A program a Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója 2026 támogatásával és a Vitorlázó Gyermekekért Egyesület szervezésében valósul meg.