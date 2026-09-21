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Testnevelésórán tanulhatnak a Balatonon vitorlázni a gyerekek

Infostart / MTI

Az egyik balatonalmádi iskolában idén ősszel került be a tananyagba a vitorlázás, melynek során elméleti és gyakorlati képzést is kapnak az ötödikes tanulók.

Vitorlázni tanulnak a diákok a balatonalmádi Györgyi Dénes Általános Iskolában a testnevelésórán.

A vízi sport idén ősszel került a tananyagba abban az iskolában, ahová egykor Vadnai Jonatán is járt, aki idén szerzett világbajnoki címet a sportágban, és amelynek szintén diákja volt testvére, Vadnai Benjámin olimpikon vitorlázó – tájékoztatott hétfői közleményben a Magyar Vitorlás Akadémia.

Az iskola ötödik osztályos tanulói vehetnek részt az elméleti és gyakorlati vitorlásképzésben, amely 43 résztvevővel indult szeptember elején.

A program a Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója 2026 támogatásával és a Vitorlázó Gyermekekért Egyesület szervezésében valósul meg.

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Kezdőlap    Belföld    Testnevelésórán tanulhatnak a Balatonon vitorlázni a gyerekek

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