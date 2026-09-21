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Vang Hao-cö, Caj Hszü-csö és Szung Ling-tung kínai űrhajósok (b-j) az észak-kínai Kanszu (Gansu) tartományban, a Gobi-sivatagban fekvő csiucsüani (Jiuquan) űrközpontban tartott búcsúünnepségen 2024. október 29-én. A három űrhajós a Föld körül keringő és épülő kínai űrállomásra, a Tienkungra (Mennyei Palota) utazik.
Nyitókép: MTI/AP

Tömegével termeszt az űrben növényeket Kína

Infostart / MTI

Kína eddig tizennégy növényfaj több mint húsz fajtáját termesztette sikeresen a világűrben, ezzel megalapozva a növénytermesztés későbbi, nagyobb léptékű alkalmazását az űrállomáson – közölte hétfőn a kínai állami média.

Az eredményeket a kínai emberes űrprogram kutató- és kiképzőközpontja egy Tiencsinben rendezett űrorvostani és űrmérnöki konferencián ismertette. Csang Hung-csang, a Sencsou-21 emberes űrmisszió űrhajósa fényképeket és

videókat mutatott be a Tienkung (Mennyei Palota) kínai űrállomáson kialakított „űrkertről”, ahol egyebek mellett salátát, sárgarépát, napraforgót, burgonyát és búzát termesztenek.

Pien Csiang, a központ szakértője szerint a hosszú távú emberes űrrepülések során csökkenteni kell a Földről érkező utánpótlástól való függőséget. Az ehhez kapcsolódó kísérletek célja olyan zárt rendszerek kialakítása, amelyekben a víz és a levegő újrahasznosítható, az élelmiszer pedig helyben megtermelhető.

Az űrállomáson jelenleg kétféle módszerrel termesztenek növényeket:

  • az egyik hagyományos termesztőközeget használ,
  • a másiknál pedig talaj nélkül, tápanyagban gazdag permettel nevelik őket.

Pien közlése szerint 2025-ben egy nagyobb hatékonyságú aeroponikus berendezést is feljuttattak az űrállomásra.

A búza azóta egy teljes növekedési ciklust végigjárt a világűrben, az így betakarított magokból termesztett következő növényállomány pedig már közel áll az újabb betakarításhoz.

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Kezdőlap    Külföld    Tömegével termeszt az űrben növényeket Kína

kína

növénytermesztés

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