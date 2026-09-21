Tömegével termeszt az űrben növényeket Kína

Az eredményeket a kínai emberes űrprogram kutató- és kiképzőközpontja egy Tiencsinben rendezett űrorvostani és űrmérnöki konferencián ismertette. Csang Hung-csang, a Sencsou-21 emberes űrmisszió űrhajósa fényképeket és

videókat mutatott be a Tienkung (Mennyei Palota) kínai űrállomáson kialakított „űrkertről”, ahol egyebek mellett salátát, sárgarépát, napraforgót, burgonyát és búzát termesztenek.

Pien Csiang, a központ szakértője szerint a hosszú távú emberes űrrepülések során csökkenteni kell a Földről érkező utánpótlástól való függőséget. Az ehhez kapcsolódó kísérletek célja olyan zárt rendszerek kialakítása, amelyekben a víz és a levegő újrahasznosítható, az élelmiszer pedig helyben megtermelhető.

Az űrállomáson jelenleg kétféle módszerrel termesztenek növényeket:

az egyik hagyományos termesztőközeget használ,

a másiknál pedig talaj nélkül, tápanyagban gazdag permettel nevelik őket.

Pien közlése szerint 2025-ben egy nagyobb hatékonyságú aeroponikus berendezést is feljuttattak az űrállomásra.

A búza azóta egy teljes növekedési ciklust végigjárt a világűrben, az így betakarított magokból termesztett következő növényállomány pedig már közel áll az újabb betakarításhoz.