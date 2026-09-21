Emlékszik ilyenre? A Játékvezetői Testület szerint igaza van Mourinhónak!

Az AS értesülései szerint a CTA elismerte, hogy Lit ki kellett volna állítani a Valverde elleni belépő miatt. Ortiz Arias játékvezető nem szankcionálta a szabálytalanságot, a VAR pedig úgy döntött, nem avatkozik közbe.

Valverde bal bokája súlyosan megsérült, miután a dél-koreai játékos stoplis cipője eltalálta. Bár a játékvezetőnek tiszta rálátása volt az esetre, engedte tovább folytatni a játékot.

A Real Madrid orvosi stábja később megerősítette a sérülés súlyosságát, a klub pedig mélységesen csalódott volt amiatt, hogy a pályán nem született ítélet az ügyben.

A CTA két másik vitatott esetet is megvizsgált a Metropolitano stadionban zajlott mérkőzésről. Egyetértettek a VAR utólagos döntésével, amellyel kiállították a Real Madrid védőjét, Dean Huijsent, miután szabálytalanul állította meg Giuliano Simeonét. A bizottság ugyanakkor elfogadta Arias vitatható döntését, amellyel megkímélte Cristian Romerót a kiállítástól a Jude Bellingham elleni veszélyes belépő után, az esetet zavarosnak minősítve.

A Real Madrid vezetőedzője, José Mourinho dühöngött, miután látta, hogy Romero megússza a kiállítást, pedig eltalálta Bellingham térdét. A vereséget követően a portugál edző nyíltan Ariast és a VAR-bíró Daniel Jesús Trujillo Suárezt tette felelőssé.

„A játékvezetőnek nem volt tapasztalata egy ilyen derbi levezetéséhez. 41 éves. Gyenge játékvezető, aki eddig csak kisebb meccseket vezetett” – fakadt ki Mourinho a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón. „Gratulálok a játékvezetői bizottságnak a kijelöléshez. De Trujillo úrnak van már múltja a Real Madriddal. A kupában, Gironában, Pamplonában... Nagy múltú VAR-bíróról van szó.”

A madridi derbi eseményeit teljesen beárnyékolták ezek a kirívó játékvezetői következetlenségek. Arias kezdetben sárga lapot adott Bellinghamnek a Romeróval történt ütközés miatt, ám a VAR felülbírálta a döntést, rávilágítva a játékvezető gyenge helyzetfelismerésére. Mégis, a Valverde elleni veszélyes belépő felülvizsgálatának teljes elmaradása maradt a hétvége legsúlyosabb hibája.

A CTA beismerése kevés vigaszt nyújt a Fehérek számára. Valverde ebben a szezonban nélkülözhetetlen játékossá vált Mourinho számára: minden mérkőzésen pályára lépett, és a Bajnokok Ligájában is gólt szerzett. Sérülése hatalmas veszteség egy olyan csapatnál, amely már így is hatpontos hátrányban van a hazai bajnoki címért folyó versenyfutásban.