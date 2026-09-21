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Nyitókép: Wirestock/Getty Images

Tragédia történt a Gellért-hegy szikláinál

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Találtak egy halott férfit vasárnap délután a XI. kerületi Kelenhegyi úton, a Gellért-hegy lábánál.

A BRFK rendőrei helyszíni- és halottszemlét tartottak, amely során bűncselekményre vagy idegenkezűségre utaló körülmény nem merült fel – közölte a 24.hu. A portál információi szerint az áldozat a szikláról vetette magát a mélybe.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság közigazgatási hatósági eljárásban – szakértők bevonásával – vizsgálja a haláleset körülményeit.

Ha segítségre van szüksége

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 0-24-ben elérhető a 116-111-es számon, a hívás anonim és ingyenes. Chatelni 13-21 óra között itt lehet.

Ha felnőtt, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as telefonszámot, akár mobiltelefonról is!

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