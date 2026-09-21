Tragédia történt a Gellért-hegy szikláinál

A BRFK rendőrei helyszíni- és halottszemlét tartottak, amely során bűncselekményre vagy idegenkezűségre utaló körülmény nem merült fel – közölte a 24.hu. A portál információi szerint az áldozat a szikláról vetette magát a mélybe.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság közigazgatási hatósági eljárásban – szakértők bevonásával – vizsgálja a haláleset körülményeit.

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