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Nyitókép: Ivan-balvan/Getty Images

Fidesz: 13 alaptörvényi rendelkezést sért az NVVH-törvény

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A Fidesz és a KDNP parlamenti frakciója 46 oldalas indítványban támadta meg az általuk ÁVH-nak nevezett Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényt.

Az Orbán-kormányok alatt jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésére hozta létre a Tisza-kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. Az országgyűlési többség által megszavazott jogszabállyal szemben számos kifogása van az ellenzéki Fidesznek.

Miután a parlament augusztus 28-án Unger Annát megválasztotta a hivatal elnökének, míg Tasnády Katalint nyomozati elnökhelyettesnek, a Fidesz-frakció közleményben „Tisza ÁVH”-nak nevezte az NVVH-t, hangsúlyozva, elfogadhatatlan egy olyan szervezet létrehozása, amely felett nincs valódi bírói kontroll, és amely besúgóhálózatot hoz létre, lehallgat és anyagilag tönkretesz embereket. A képviselőcsoport szerint „minden jel arra utal”, hogy a szervezet koncepciós eljárásokat fog indítani a Tisza Párt és Magyar Péter politikai megrendelései alapján – idézte fel az Index, amely közölte a Fidesz által az Alkotmánybíróságra benyújtott indítványban kifogásolt pontokat.

Az Ab-hez már augusztus 27-én megérkezett 46 oldalas iratban az áll, hogy a párt szerint az NVVH-törvény 13 alaptörvényi rendelkezést sért:

  • B) cikk (1) – Magyarország független, demokratikus jogállam.
  • C) cikk (1) – A hatalom megosztásának és kizárólagos gyakorlásának tilalma.
  • I. cikk (3) – Az alapvető jogok korlátozásának feltételei.
  • VI. cikk (1) – Magán- és családi élet, otthon, kapcsolattartás és jó hírnév védelme.
  • XII. cikk (1) – Munka és foglalkozás szabad megválasztásának joga.
  • XIII. cikk (1) – Tulajdonhoz való jog és a tulajdon védelme.
  • XV. cikk (1) – Törvény előtti egyenlőség.
  • XV. cikk (2) – Hátrányos megkülönböztetés tilalma.
  • XV. cikk (4) – Esélyegyenlőség előmozdítása, egyes csoportok védelme.
  • XV. cikk (5) – Kiemelt állami védelem többek között gyermekek, nők, idősek és fogyatékossággal élők számára.
  • XXIV. cikk (1) – Tisztességes és részrehajlás nélküli hatósági ügyintézéshez való jog.
  • XXVIII. cikk (1) – Tisztességes, nyilvános bírósági tárgyaláshoz és pártatlan bíróhoz való jog.
  • XXVIII. cikk (7) – Jogorvoslathoz való jog.

Az utólagos normakontrollról már az új összetételű Alkotmánybíróság dönt.

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Kezdőlap    Belföld    Fidesz: 13 alaptörvényi rendelkezést sért az NVVH-törvény

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