Fidesz: 13 alaptörvényi rendelkezést sért az NVVH-törvény

Az Orbán-kormányok alatt jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésére hozta létre a Tisza-kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. Az országgyűlési többség által megszavazott jogszabállyal szemben számos kifogása van az ellenzéki Fidesznek.

Miután a parlament augusztus 28-án Unger Annát megválasztotta a hivatal elnökének, míg Tasnády Katalint nyomozati elnökhelyettesnek, a Fidesz-frakció közleményben „Tisza ÁVH”-nak nevezte az NVVH-t, hangsúlyozva, elfogadhatatlan egy olyan szervezet létrehozása, amely felett nincs valódi bírói kontroll, és amely besúgóhálózatot hoz létre, lehallgat és anyagilag tönkretesz embereket. A képviselőcsoport szerint „minden jel arra utal”, hogy a szervezet koncepciós eljárásokat fog indítani a Tisza Párt és Magyar Péter politikai megrendelései alapján – idézte fel az Index, amely közölte a Fidesz által az Alkotmánybíróságra benyújtott indítványban kifogásolt pontokat.

Az Ab-hez már augusztus 27-én megérkezett 46 oldalas iratban az áll, hogy a párt szerint az NVVH-törvény 13 alaptörvényi rendelkezést sért:

B) cikk (1) – Magyarország független, demokratikus jogállam.

C) cikk (1) – A hatalom megosztásának és kizárólagos gyakorlásának tilalma.

I. cikk (3) – Az alapvető jogok korlátozásának feltételei.

VI. cikk (1) – Magán- és családi élet, otthon, kapcsolattartás és jó hírnév védelme.

XII. cikk (1) – Munka és foglalkozás szabad megválasztásának joga.

XIII. cikk (1) – Tulajdonhoz való jog és a tulajdon védelme.

XV. cikk (1) – Törvény előtti egyenlőség.

XV. cikk (2) – Hátrányos megkülönböztetés tilalma.

XV. cikk (4) – Esélyegyenlőség előmozdítása, egyes csoportok védelme.

XV. cikk (5) – Kiemelt állami védelem többek között gyermekek, nők, idősek és fogyatékossággal élők számára.

XXIV. cikk (1) – Tisztességes és részrehajlás nélküli hatósági ügyintézéshez való jog.

XXVIII. cikk (1) – Tisztességes, nyilvános bírósági tárgyaláshoz és pártatlan bíróhoz való jog.

XXVIII. cikk (7) – Jogorvoslathoz való jog.

Az utólagos normakontrollról már az új összetételű Alkotmánybíróság dönt.