Valójában a legtöbb zöld törekvés – amellett, hogy kíméli a bolygót – pont, hogy a költségek megtakarítását eredményezi a vállalkozások számára. Nincs szükség drága technológiai beruházásokra ahhoz, hogy látható eredményeket érjünk el az irodai életben. Csupán odafigyelésre, tudatosságra és néhány megszokott munkahelyi rutin átalakítására van szükség.

Tudatos anyaghasználat

Az első és egyben legkönnyebb lépés az energiafogyasztás észszerűsítése. A nagyobb teljesítményű számítógépek, a monitorok és egyéb elektronikai eszközök, perifériák sokszor még készenléti üzemmódban is jelentős mennyiségű áramot fogyasztanak. Ha a munkaidő végén teljesen áramtalanítjuk a helyet vagy a hasonló eredmény eléréséhez okoselosztókat használunk, azzal meglepően sok energiát takaríthatunk meg.

Ugyanilyen fontos tényező a hulladékmennyiség radikális csökkentése is a mindennapi feladatok során. Az irodai környezetben megvalósítható zöld lépések közül érdemes kiemelni a következőket:

Szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása a közös terekben, illetve a hozzá tartozó edukáció és következetes használat.

Az eldobható műanyag poharak, evőeszközök és kapszulás kávék kiváltása tartós, többször használatos alternatívákkal.

A természetes fény maximális kihasználása és teljes átállás LED-es fényforrásokra.

Az erőforrásokkal takarékos nyomtatás bevezetése.

Az erőforrások optimalizálása

Bár a digitalizáció rohamosan terjed, a teljesen papírmentes iroda alapvetően nehezen valósítható meg. De, ha már szükséges a dokumentumok nyomtatása, akkor érdemes kiemelten figyelni a környezeti terhelés mérséklésére az alábbiakkal:

kétoldalas nyomtatást állítsunk be alapértelmezettként,

használjuk a piszkozati üzemmódot,

valamint, hasznosítsuk újra felesleges lapokat.

Az irodai nyomtatók üzemeltetésénél továbbá a megfelelő kellékanyagokkal is rásegíthetünk a jobb eredményre. A TonerPartner szakértői brigádja emellett rávilágított egy korábbi blogcikkben, hogy a betűtípus megváltoztatásával (Arialról Century Gothic-ra vagy Garamondra) akár 30 százalékkal meghosszabbítjuk a patronok élettartamát.

Amikor a nyomtatási költségek és a környezetvédelem egyensúlyát keressük, az utángyártott tintapatron vagy utángyártott toner kiváló választásnak bizonyul.

Ezek a termékek lényegesen kedvezőbb áron érhetők el, mint a gyári változatok, miközben a nyomtatási minőség terén nem kell kompromisszumot kötnünk. Ráadásul ezekkel az alternatív kellékanyagokkal jelentősen csökkenthető az előállított műanyaghulladék mennyisége, így a gazdaságos működés párhuzamos lehet az ökológiai lábnyom mérséklésével.

Közösség és beszállítók

A felelős működés a beszállítók megválasztásánál is megjelenik. Ha olyan hazai vagy régiós partnerekkel dolgozunk együtt, akik figyelmet fordítanak a hulladékmentességre és a környezetkímélő csomagolásra, tovább erősíthetjük saját cégünk törekvéseit és ökobarát brandjét. A TonerPartner kínálatában található irodai kellékek beszerzésével például úgy intézhető el a vásárlás egy helyen, hogy azzal a szállítási költségek és a logisztikával járó károsanyag-kibocsátás egyaránt minimalizálható, ráadásul ez a márka nemzetközileg ismert a környezettudatosságáról.

Azonban a fenntarthatóság csak akkor válik az iroda kultúrájának részévé, ha törekszünk rá, hogy abban a teljes csapat aktívan részt vegyen. A közös zöld kezdeményezések, mint például a használt elemek gyűjtése vagy a munkaterület növényesítése, kifejezetten jó hatással vannak a munkahelyi légkörre, és így kétségtelenül mindenki számára egy jobb munkahelyet lehet teremteni – együtt.

(x)