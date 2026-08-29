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Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Miniszterelnökségen tartott kormányszóvivõi tájékoztatón 2026. augusztus 14-én.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Vitézy Dávid: büntetőfeljelentést tett az M6-os autópálya-koncesszió miatt a minisztérium

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Büntetőfeljelentést tett a Közlekedési és Beruházási Minisztérium a Fővárosi Nyomozó Ügyészségen különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és hivatali visszaélés bűntettének gyanúja miatt az M6-os autópálya üzemeltetési jogának az MKIF koncessziós társaság részére történt odaítélése ügyében – jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szombaton a közösségi oldalán.

Vitézy Dávid közölte, hogy a korábbi építési és közlekedési miniszter a tárca szakmai javaslatát figyelmen kívül hagyva,

11 évre vetítve több mint 100 milliárd forinttal drágábban adta oda a Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekkörébe tartozó autópálya-koncesszornak a szerződést.

A miniszter jelezte, hogy az autópályát jelenleg is üzemeltető korábbi koncessziós társaság, az M6 Duna a bekért ajánlatok alapján 2026 októbere és 2037 októbere között 149 milliárd forint helyett 44 milliárd forintért vállalná az autópálya üzemeltetését, változatlanul a legmagasabb minőségi osztálynak megfelelő színvonalon, a szükséges burkolatfelújítással együtt. „Nem kis különbség” – fűzte hozzá Vitézy Dávid.

Úgy vélte, Lázár Jánosnak is lehetősége volt ezt az opciót választani, mégis a háromszor drágább ajánlatot tevő koncesszort bízta meg.

Vitézy Dávid szerint ehhez joga sem lett volna, hiszen a koncessziós hatáskör nem őt, hanem az akkori nemzetgazdasági minisztert illette meg.

Megjegyezte: erre hivatkozva a kormány nemcsak büntetőfeljelentést tett, hanem úgy határozott, hogy a korábbi megrendelés érvénytelen, joghatás kiváltására alkalmatlan, ezért lehetőség nyílik a több mint 100 milliárd forinttal olcsóbb megoldás választására, amellyel élni is fognak.

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Kezdőlap    Belföld    Vitézy Dávid: büntetőfeljelentést tett az M6-os autópálya-koncesszió miatt a minisztérium

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Magyar Péter beszédével megkezdődött az ünnepi emlékhétvége a mohácsi csata 500. évfordulóján – videó

Élő videóközvetítés a cikkben! A mohácsi csata 500. évfordulójának emléknapi programján beszédet mondott Magyar Péter miniszterelnök. Ezt követően ünnepi szentmise és a csontereklyék elhelyezése következik a Fogadalmi templomban, majd koszorúzást tartanak II. Lajos szobránál, aztán gyászmenet indul a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyre. A szombati hivatalos ceremónia mellett emlékhétvége keretében egész napos családi programokat is tartanak Mohács környékén, a csatát is „újrajátsszák”.
 

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