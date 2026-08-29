Vitézy Dávid: büntetőfeljelentést tett az M6-os autópálya-koncesszió miatt a minisztérium

Vitézy Dávid közölte, hogy a korábbi építési és közlekedési miniszter a tárca szakmai javaslatát figyelmen kívül hagyva,

11 évre vetítve több mint 100 milliárd forinttal drágábban adta oda a Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekkörébe tartozó autópálya-koncesszornak a szerződést.

A miniszter jelezte, hogy az autópályát jelenleg is üzemeltető korábbi koncessziós társaság, az M6 Duna a bekért ajánlatok alapján 2026 októbere és 2037 októbere között 149 milliárd forint helyett 44 milliárd forintért vállalná az autópálya üzemeltetését, változatlanul a legmagasabb minőségi osztálynak megfelelő színvonalon, a szükséges burkolatfelújítással együtt. „Nem kis különbség” – fűzte hozzá Vitézy Dávid.

Úgy vélte, Lázár Jánosnak is lehetősége volt ezt az opciót választani, mégis a háromszor drágább ajánlatot tevő koncesszort bízta meg.

Vitézy Dávid szerint ehhez joga sem lett volna, hiszen a koncessziós hatáskör nem őt, hanem az akkori nemzetgazdasági minisztert illette meg.

Megjegyezte: erre hivatkozva a kormány nemcsak büntetőfeljelentést tett, hanem úgy határozott, hogy a korábbi megrendelés érvénytelen, joghatás kiváltására alkalmatlan, ezért lehetőség nyílik a több mint 100 milliárd forinttal olcsóbb megoldás választására, amellyel élni is fognak.