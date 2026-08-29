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Devigat, 2026. augusztus 27.Sártengerben álló házak egy elõzõ napi villámárvíz után a nepáli Nuvakot körzetben fekvõ Devigatban 2026. augusztus 27-én. A halálos áldozatok száma 289-re nõtt, 826 embert, azon belül több mint 520 turistát, köztük három magyart eltûntként tartanak nyilván.
Nyitókép: MTI/EPA/Narendra Sresztha

Nepáli árvízkatasztrófa: sokkoló számok jöttek

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Több mint kétezer eltűntet keresnek Nepálban a villámárvíz után. A rossz idő miatt szombaton sok helyen felfüggesztették a mentést. Az utolsó hírek szerint három magyart is keresnek.

A rossz idő miatt szombaton felfüggesztették a helikopteres mentést a természeti csapás sújtotta Nepálban, ahol az első becslések szerint 4-5 milliárd dollárra lehet szükség az újjáépítési munkálatokhoz.

A mentést szombaton is nehezítette a rossz idő. A nepáli hadsereg szerint a helikopteres műveleteket az időjárás miatt átmenetileg felfüggesztették, miközben több helyszínen folytatódtak a kutatási és mentési munkálatok.

Nuwakot körzetben szombat délelőtt újraindultak a helikopteres műveletek: a gépek segélyszállítmányokat vittek az árvíz sújtotta területekre, és túlélőket szállítottak biztonságos helyre.

A súlyosan érintett Rasuwa körzet közigazgatási vezetője, Narendra Parijár korábban a Reutersnek elmondta, hogy az eső és a köd miatt ideiglenesen leállították a kutatást és a mentést. A körzetben továbbra is túlélők után kutatnak az Upper Trishuli-1 vízerőmű építési területén.

A nepáli hadsereg szerint

több mint száz ember rekedhetett egy körzetbeli alagútban, amelybe nagy mennyiségű sár zúdult.

A mentőknek néhány bent rekedt embert már sikerült megközelíteniük, munkájukat azonban nehezíti, hogy az alagútban helyenként másfél méter magasan áll a sár, a környéken pedig kevés a helikopterek leszállására alkalmas terület.

A nepáli hatóságok szombati közlése szerint a katasztrófa óta több mint 3700 embert mentettek ki.

Az áradásban legalább 626-an haltak meg, 2426 embert pedig eltűntként tartanak nyilván.

Tibetben hét ember vesztette életét, 554-en pedig eltűntek, így a két országban csaknem háromezer embert keresnek. Az eltűntek között legalább 540 külföldi van, közülük sokan Indiából érkeztek hindu zarándoklatra.

Az első becslések szerint 4-5 milliárd dollárba kerülhet az árvíz utáni újjáépítés Nepálban - közölte Swarnim Wagle nepáli pénzügyminiszter szombaton a Reuters hírügynökséggel. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a károk felmérése még tart, ezért az összeg egyelőre csak előzetes becslés. Az összeg Nepál éves bruttó hazai termékének csaknem 10 százalékával egyenértékű.

Az áradást egy gleccser leszakadása idézte elő. A lezúduló víz jeget, sarat és sziklatörmeléket sodort magával, településeket öntött el, utakat és hidakat tett tönkre, és súlyos károkat okozott az infrastruktúrában.

Az áldozatok egy részének azonosításához DNS-vizsgálatra van szükség. A katmandui Maharajgunj egészségügyi intézménybe szállított 49 holttest közül szombatig mindössze hetet sikerült azonosítani. A hozzátartozók az intézménynél közzétett fényképek alapján próbálnak információkhoz jutni eltűnt családtagjaikról.

Nepál külföldi mentőcsapatokra nem tart igényt, ugyanakkor célzott külföldi műszaki segítséget kért az alagutakban rekedt emberek mentéséhez, a közlekedési és távközlési kapcsolatok helyreállításához, valamint az áldozatok azonosításához.

A hatóságok továbbra is figyelik a határ közelében kialakult tavakat. Az egyik tó vízszintje a kínai mérések szerint péntek estére tíz méterrel csökkent a csütörtök reggeli legmagasabb szinthez képest, de az újabb áradás veszélye még nem múlt el teljesen.

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