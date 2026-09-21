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Magyar Péter miniszterelnök napirend elõtt szólal fel az Országgyûlés plenáris ülésén 2026. szeptember 7-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Hétfőtől új munkarendben dolgozik az Országgyűlés, Magyar Péter beszéde nyitja az ülést

Infostart / MTI

Háromhetes munkarendre tér át a parlament, most hétfőn és kedden, a jövő héten pedig hétfőn tart plenáris ülést az Országgyűlés. Az interpellációk és azonnali kérdések időtartama a jelenlegi hatvanról egyaránt kilencven percre nő. Dönthetnek az egészségügyi kamarák kötelező tagságáról, kedden a Médiatanács hat tagját és elnökét is megválaszthatja az Országgyűlés nyílt, kétharmados szavazáson.

Mindkét hétfői ülés Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik – mondta Hallerné Nagy Anikó, a parlament alelnöke a házbizottság ülését követően.

Az Országgyűlés honlapján is megtalálható napirendi javaslat szerint hétfőn a napirend előtti felszólalások után leteszi képviselői esküjét Szekeres Pál (Fidesz-KDNP), aki a mandátumáról lemondott Lázár János (Fidesz) helyét veszi át. Forsthoffer Ágnes házelnök tájékoztatást adott arról, hogy az Országgyűlés megtette a szükséges előkészületeket annak érdekében, hogy a kerekesszékes képviselő számára biztosítsák a megfelelő munkakörülményeket.

Az eskütétel után az Országgyűlés interpellációkkal, azonnali kérdésekkel és a kérdésekkel folytatja munkáját.

A képviselők megtárgyalják még

  • az egészségügyről valamint az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló,
  • az egyes törvényeknek a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásával összefüggő,
  • a magyar építészetről szóló,
  • az egyes budapesti ingatlanok fejlesztésével és vagyonkezelésével,
  • valamint közúti közlekedéssel összefüggő, illetve
  • az egyes koncesszióval összefüggő törvények módosításához benyújtott bizottsági jelentéseket és módosító javaslatokat.

Sürgősséggel tárgyalja a parlament a kamarai tagságot ismét kötelezővé tévő, az egészségügyről szóló törvény és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvény módosítása, amely visszaállítja az orvoskamara 2023 előtti közfeladatait és jogosítványait is.

Megvitatják az egyes törvényeknek a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásával összefüggő módosítását. Ennek tárgyalását szintén sürgős eljárásban kérte a kormány.

Napirenden szerepel a magyar építészetről szóló törvény módosítása, amelynek célja egyebek mellett az Otthon Start Program keretében megvalósuló építési beruházások esetében a korábban tervezett, de még meg nem megvalósult nagy volumenű lakásépítési beruházások terveinek összehangolása a kormány új, kidolgozás alatt lévő lakásépítési programjával.

Az egyes budapesti ingatlanok fejlesztésével és vagyonkezelésével, valamint közúti közlekedéssel összefüggő törvények módosításával törvényi szintre emelkedhetnek a kormányzat és Budapest közötti egyeztetés legmagasabb szintű fórumára, a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsára vonatkozó legfontosabb szabályok. A javaslat elfogadásával az V. kerületi Vörösmarty tér, Podmaniczky tér, Széchenyi tér és József Attila utca október 1-jétől 99 évre ingyenesen a Fővárosi Önkormányzat vagyonkezelésébe kerülhet az V. kerületi önkormányzattól.

Ugyancsak sürgős eljárásban vitatja meg a parlament a egyes koncesszióval összefüggő törvények módosítását, amelynek elfogadása esetén megszűnhetnek a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága koncessziókkal összefüggő feladat- és hatáskörei.

Az indítványokról kedden szavaz a parlament, aminek aznap Kocsis Máté (Fidesz), Panyi Miklós (Fidesz) és Pócs János (Fidesz) mentelmi ügyében is döntenie kell.

A napirendi javaslatban, jelöléstől függően, a Médiatanács hat tagját és elnökét is megválasztja az Országgyűlés nyílt, kétharmados szavazáson.

A keddi határozathozatalokat követően az egyes törvényeknek a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó módosításáról szóló javaslat általános vitája vár a képviselőkre.

Szeptember 28-án, hétfőn a parlament napirendjén a napirend előtti felszólalások, a kérdések és az azonnali kérdések szerepelnek. Hallerné Nagy Anikó elmondta, a házelnök döntése nyomán október 6-ról az Országgyűlés az október 12-i ülésen emlékezik meg.

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Kezdőlap    Belföld    Hétfőtől új munkarendben dolgozik az Országgyűlés, Magyar Péter beszéde nyitja az ülést

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Hétfőtől új munkarendben dolgozik az Országgyűlés, Magyar Péter beszéde nyitja az ülést

Hétfőtől új munkarendben dolgozik az Országgyűlés, Magyar Péter beszéde nyitja az ülést
Háromhetes munkarendre tér át a parlament, most hétfőn és kedden, a jövő héten pedig hétfőn tart plenáris ülést az Országgyűlés. Az interpellációk és azonnali kérdések időtartama a jelenlegi hatvanról egyaránt kilencven percre nő. Dönthetnek az egészségügyi kamarák kötelező tagságáról, kedden a Médiatanács hat tagját és elnökét is megválaszthatja az Országgyűlés nyílt, kétharmados szavazáson.
 

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