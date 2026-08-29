Magyar Péter is beszédet tart, megkezdődött az ünnepi emlékhétvége a mohácsi csata 500. évfordulóján – videó

Magyar Péter miniszterelnök beszédével kezdődtek a hivatalos álllami megemlékezések Mohácson az 1526. augusztus 29-én lezajlott sorsfordító csata 500. évfordulóján.

„Ötszáz évvel ezelőtt elvesztettünk egy sorsdöntő csatát, de Magyarország nem tűnt el” – jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a mohácsi csata 500. évfordulóján tartott emléknapon Mohácson.

Magyar Péter hangsúlyozta: a mohácsi csatában elvesztettük a királyunkat, elveszett az ország politikai egysége. Olyan évszázadok következtek, amelyekben sokszor maga a magyar államiság fennmaradása is kérdésessé vált. De Magyarország nem tűnt el, „mi nem tűntünk el” – hangoztatta a kormányfő, hozzátéve: ez talán Mohács legnagyobb üzenete. „Itt vagyunk 500 évvel később ugyanazon a földön, ugyanannak az országnak a polgáraiként, ugyanazon a nyelven emlékezve”, de „nincsenek már itt azok a birodalmak, amelyek akkor Európa sorsáról döntöttek” – mondta Magyar Péter.

A hivatalos események délelőtt 10 órakor kezdődtek Mohács főterén, a Széchenyi téren a Nemzeti Filharmonikusok közreműködésével.11 órától ünnepi szentmisét tartanak a Fogadalmi templomban, ahol csontereklyéket is elhelyeznek, majd a csata során elhunyt II. Lajos szobrát koszorúzzák meg.

Emlékhétvége keretében is fejet hajtanak a mohácsi csata hősei előtt: a Janus Pannonius Múzeum közleménye szerint

szombaton és vasárnap már reggeltől egész napos családi programokat tartanak hagyományőrzők közreműködésével Sátorhelytől nyugatra, a korabeli csatatér szélén.

A gyerekek nemcsak nézőként vehetnek részt: sok más mellett kipróbálhatják az íjászatot, beállhatnak a kis kopjások menetgyakorlatára, a kézműves udvarban különféle mesterségekkel dolgozhatnak és a sátrakban gyerekfoglalkoztatót rendeznek be is. Lesz még történelmi hadijáték több mint ezer kézzel festett figurával, továbbá korabeli orvoslást bemutató borbélysebész sátor is.

A zónákra osztott területen a csatatér ad helyet a lovas- és gyalogos küzdelmeknek, a felvonulásoknak és a nagy csatabemutatónak. A rendezvénysátorban koncertek és ismeretterjesztő előadások követik egymást. A családokat elsősorban a Történelmi kalandmező egész napos foglalkozásai, próbapályái és játékai várják. A keresztény és oszmán korhű táborok vezetett formában látogathatók.

A rendezvény két tematikus nap köré épül.

Szombaton 17 órától a hétvége leglátványosabb programja várható: a mohácsi csata újrajátszása, amelyben 100 lovas és 300 gyalogos vesz részt.

A vasárnap is számos programot kínál: többek között vívóversenyeket, koncerteket és solymászbemutatót, emellett a látogatóknak lehetőségük lesz a csatát kutató szakemberekkel is beszélgetni. A helyszínen meleg ételek, kávé és hűtött italok is elérhetők lesznek, valamint történelmi vásár várja a látogatókat – hívták fel a figyelmet.

A rendezvény egyik legfontosabb üzenete, hogy Mohács nemcsak legenda, hanem feltárható valóság. Az elmúlt évtizedben a Janus Pannonius Múzeum által vezetett Mohács 500 kutatóprogram régészeti, antropológiai, fegyvertörténeti és természettudományos módszerekkel kutatta a csata helyszínét és a tömegsírok leleteit.

Az írott források ugyanis önmagukban nem adnak elegendő támpontot ahhoz, hogy pontosan rekonstruálható legyen, mi történt a csatatéren és a hadvezetésben. Az elmúlt tíz év terepi munkája, a fegyverleletek és a tömegsírok feltárása olyan anyagot hozott felszínre, amelyre a nagyközönségnek szóló mostani esemény épül: a hétvége ezt a kutatói anyagot fordítja le átélhető, élményszerű, ugyanakkor tényeken alapuló programmá – emelték ki a közleményben.

A magyar nép számára tragikusan záruló 1526. augusztus 29-es, a Magyar Királyság és az Oszmán Birodalom seregei között lezajlott csata ötszázadik évfordulójának ceremoniális programjait korábban a www.mohacs500.hu honlapon tették közzé.

A hivatalos megemlékezések délelőtt 10 órakor kezdődnek Mohács főterén, a Széchenyi téren a Nemzeti Filharmonikusok közreműködésével, ahol Magyar Péter, Magyarország miniszterelnöke mond megemlékező beszédet.

Ezt követően 11 órától ünnepi szentmisét tartanak a téren álló Fogadalmi templomban, ahol csontereklyéket is elhelyeznek, majd – várhatóan fél egytől – a csata során elhunyt II. Lajos szobrát koszorúzzák meg.

A Széchenyi téri eseményeket az M5 csatorna élőben közvetíti.

Délután a sátorhelyi nemzeti emlékhelyen zártkörű eseményt rendeznek, ahova a tervek szerint délután fél háromkor gyászmenet érkezik, majd az állami és katonai tiszteletadást követően megáldják az ott álló kápolnát, a csata hőseinek maradványait pedig elhelyezik és megkoszorúzzák az altemplomban.

A Széchenyi téri eseményeket az M5 csatorna élőben közvetíti, azok a mohácsi Deák téri LED-falon is követhetők, ahol a sátorhelyi történéseket is megtekinthetik az érdeklődők. Utóbbi szintén látható online élő közvetítésben a Mohács Városi TV felületein.

Az augusztus 29-i hivatalos megemlékezésekről a www.mohacs500.hu, míg a csatatéri családi programokról a www.mohacs1526.com oldalon olvashatók további részletek. A hét hátralevő részének teljes programkínálatért érdemes folyamatosan figyelni a Mohácsi Hírek és a Mohács 500 című Facebook-oldalakat is – közölték az események szervezői.