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Bencsik Adrás újságíró beszédet mond a Terror Háza Múzeum ideiglenes bezárása ellen tartott tüntetésen a múzeum elõtt 2026. szeptember 20-án.
Nyitókép: Lakatos Péter

Már zajlik a tüntetés a Terror Háza előtt

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Jobboldali véleményformálók vasárnapra tüntetést szerveztek a Terror Háza Múzeumhoz.

A tüntetést eredetileg a Terror Háza bezárása és Schmidt Mária főigazgató leváltása ellen hívták össze, de azóta Tarr Zoltán miniszter bejelentette, kedden ideiglenesen újra megnyit a múzeum, és az első héten ingyenes lesz a látogatók számára.

A tüntetésen Nagy Feró énekelt, eddig felszólalt Bencsik András, Szentesi Zöld László, Menczer Tamás fideszes politikus, Huth Gergely, Bayer Zsolt, majd Schmidt Mária, a múzeum volt főigazgatója lépett a mikrofonhoz.

A Vörös Hadsereghez és '56 vérbe fojtóihoz hasonlította a Tisza-kormányt Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője vasárnap a budapesti Terror Háza Múzeumnál tartott demonstráción.

„Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulóján nem engedjük, hogy az újkommunista csőcselék beszennyezze az ünnepet. El a kezekkel a Terror Házától” – hangoztatta Bencsik András.

Szentesi Zöldi László, a Magyar Nemzet szerkesztője azt mondta, elkerülhetetlen a Tisza-kormány összeomlása; szerinte a kormány minden elhibázott intézkedésével a „saját sírját ássa meg”. Hozzátette, a „nemzeti oldal” megújulása folyamatban van, és a kormány hamarabb veszít el másfél millió szavazót, minthogy a jobboldal rendezi a sorait.

Menczer Tamás fideszes politikus arról beszélt, hogy az áprilisi választás után politikustársaival levonták a tanulságokat, és ha rajta múlik, nem fogják elkövetni újra ugyanazokat a hibákat.

Megkezdték a történészek a Terror Háza Múzeum szakmai átvilágítását, amely a jövő keddi újranyitásig nem, majd egy későbbi időpontban fejeződik be – mondta Tarr Zoltán, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter újságíróknak Budapesten csütörtökön. Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum volt főigazgatója Facebook-oldalán azt írta, különösen kíváncsi arra, hogy kik azok a „független szakértők”, akikre az átvilágítást bízná a miniszter, hiszen mindenkinek van világnézete.

Tarr Zoltán a Városházán tartott 1956-os konferenciáról távozóban közölte: az elmúlt hónapok egyik legnagyobb feladata volt a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekvák) megszüntetése, és ebbe „esett bele” a Terror Háza Múzeum is a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány intézményeként. Ennek következménye az, hogy Schmidt Mária főigazgató megbízását „termináltuk” – fogalmazott a politikus. Tarr Zoltán elmondta, az elmúlt években megfogalmazott értékelések alapján úgy ítélték meg, hogy a kiállítást érdemes szakmailag átvilágítani, és ezért is kérték fel a feladatra az ELTE HTK Történettudományi Kutatóintézetet. Az átvilágítást nem akarják sürgetni, a történészek megkezdték a munkát, amelyről még nem tudni pontosan, meddig tart – közölte a miniszter.

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Kezdőlap    Belföld    Már zajlik a tüntetés a Terror Háza előtt

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