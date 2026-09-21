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Újévi köszöntõjének televíziós felvétele közben készült kép Friedrich Merz német kancellárról a berlini kancellári hivatalban 2025. december 30-án.
Nyitókép: MTI/AP/DPA pool/Kay Nietfeld

Brutális a CDU veresége, egy tartományban be se jutottak a parlamentbe – itt vannak az eredmények

Infostart / MTI

Vége a hagyományos pártrendszernek Németországban? Súlyos vereséget szenvedett Friedrich Merz kancellár kormányzópártja, a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) a Mecklenburg-Elő-Pomerániában és Berlinben vasárnap tartott tartományi választáson a választási hatóságok által hétfőn hajnalban közölt előzetes eredmények szerint. Az egyik tartományban a szélsőjobboldalinak tartott AfD, a fővárosban a radikális baloldali Die Linke győzött. Merz kancellár esti válságbeszéde szerint az eredmény „katasztrofális”, de maradni akar pozíciójában, hogy „folytassa a reformokat”.

Az észak-németországi Mecklenburg-Elő-Pomerániában a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) a párt 81 éves történetének leggyengébb eredményét érte el a szavazatok mindössze 4,9 százalékának megszerzésével. A CDU a tartományi parlamentből is kiesett, mivel nem érte el az 5 százalékos küszöböt.

  • A szélsőjobboldali AfD (Alternatíva Németországnak) az előzetes eredmények szerint 38,2 százalékkal győzött,
  • a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) pedig a második helyet szerezte meg 35,5 százalékkal.
  • A Baloldal 6.5 százalékkal,
  • a Zöldek pedig 5,7 százalékkal jutottak be a tartományi parlamentbe.

Berlinben a Baloldal aratott világos győzelmet.

  • A szavazók 25,7 százaléka adta le a Die Linke pártra a voksát.
  • A CDU 18,8 százalékot,
  • az AfD 16,3 százalékot,
  • a Zöldek 14,3 százalékot,
  • az SPD pedig 12,1 százalékot kapott

a helyi választási hatóság közlése szerint.

A CDU-elnök Friedrich Merz szövetségi kancellár továbbra is hivatalban akar maradni és folytatni a koalíciós kormánya által megkezdett reformokat.

Elismerte, hogy katasztofálisak a CDU eredményei, de maradna: mint fogalmazott, „Ezek a reformok az ellenszerei a tekintélyelvűségnek, amely az autoriter rendszerek iránti vonzódás révén mint a méreg egyre mélyebbre hatol bele társadalmunk szövetébe” – hangoztatta Merz az ARD és a ZDF közszolgálati televízió exit poll-felméréseinek közzé tételét követően elmondott beszédében.

„Az a feladat, amely most előttünk áll, gerincességet, határozottságot és türelmet igényel” – mondta, hozzátéve: „Ilyen leszek a CDU pártelnökeként és mindenekelőtt országunk szövetségi kancellárjaként” .

A változások – fogalmazott a kancellár – sokaknak jelentenek majd terhet és újabb bizonytalanságot. Egyes ágazatokban a hatás csak egy bizonyos idő elteltével mutatkozik majd meg. „És éppen ezért nem szabad ezeket a döntéseket most elhalasztani. A reformoknak jönniük kell!” – szögezte le. „Vállalom ezt a felelősséget, mert szeretném előrébb vinni országunkat” – fűzte hozzá. Hangsúlyozta, hogy Németország képes a reformokra.

Alice Weidel, az AfD társelnöke felszólította a kancellárt, hogy vonja le a következtetést pártja gyenge szerepléséből.

A ZDF közszolgálati televíziónak nyilatkozva Weidel kijelentette: a CDU azért teljesített olyan gyengén Mecklenburg-Elő-Pomerániában és Berlinben, de szövetségi szinten is, mert mint néppártot leváltotta az AfD. „Ez pedig szövetségi szinten valójában egyértelműen azt jelenti, hogy Friedrich Merznek le kell vonnia a tanulságokat. Ezt pártja és Németország érdekében is meg kell tennie” – fűzte hozzá.

Az InfoRádió Aréna című műsorának alábbi interjúja még a vasárnapi tartományi választások előtt készült:

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Kezdőlap    Külföld    Brutális a CDU veresége, egy tartományban be se jutottak a parlamentbe – itt vannak az eredmények

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Súlyos vereséget szenvedett Friedrich Merz kancellár kormányzópártja, a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) Mecklenburg-Elő-Pomerániában és Berlinben vasárnap a tartományi választáson, a hatóságok által hétfőn közölt előzetes eredmények szerint. Merz kancellár esti válságbeszéde szerint maradna pozíciójában, hogy „folytassa a reformokat”.
 

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