Brutális a CDU veresége, egy tartományban be se jutottak a parlamentbe – itt vannak az eredmények

Az észak-németországi Mecklenburg-Elő-Pomerániában a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) a párt 81 éves történetének leggyengébb eredményét érte el a szavazatok mindössze 4,9 százalékának megszerzésével. A CDU a tartományi parlamentből is kiesett, mivel nem érte el az 5 százalékos küszöböt.

A szélsőjobboldali AfD (Alternatíva Németországnak) az előzetes eredmények szerint 38,2 százalékkal győzött,

a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) pedig a második helyet szerezte meg 35,5 százalékkal.

A Baloldal 6.5 százalékkal,

a Zöldek pedig 5,7 százalékkal jutottak be a tartományi parlamentbe.

Berlinben a Baloldal aratott világos győzelmet.

A szavazók 25,7 százaléka adta le a Die Linke pártra a voksát.

A CDU 18,8 százalékot,

az AfD 16,3 százalékot,

a Zöldek 14,3 százalékot,

az SPD pedig 12,1 százalékot kapott

a helyi választási hatóság közlése szerint.

A CDU-elnök Friedrich Merz szövetségi kancellár továbbra is hivatalban akar maradni és folytatni a koalíciós kormánya által megkezdett reformokat.

Elismerte, hogy katasztofálisak a CDU eredményei, de maradna: mint fogalmazott, „Ezek a reformok az ellenszerei a tekintélyelvűségnek, amely az autoriter rendszerek iránti vonzódás révén mint a méreg egyre mélyebbre hatol bele társadalmunk szövetébe” – hangoztatta Merz az ARD és a ZDF közszolgálati televízió exit poll-felméréseinek közzé tételét követően elmondott beszédében.

„Az a feladat, amely most előttünk áll, gerincességet, határozottságot és türelmet igényel” – mondta, hozzátéve: „Ilyen leszek a CDU pártelnökeként és mindenekelőtt országunk szövetségi kancellárjaként” .

A változások – fogalmazott a kancellár – sokaknak jelentenek majd terhet és újabb bizonytalanságot. Egyes ágazatokban a hatás csak egy bizonyos idő elteltével mutatkozik majd meg. „És éppen ezért nem szabad ezeket a döntéseket most elhalasztani. A reformoknak jönniük kell!” – szögezte le. „Vállalom ezt a felelősséget, mert szeretném előrébb vinni országunkat” – fűzte hozzá. Hangsúlyozta, hogy Németország képes a reformokra.

Alice Weidel, az AfD társelnöke felszólította a kancellárt, hogy vonja le a következtetést pártja gyenge szerepléséből.

A ZDF közszolgálati televíziónak nyilatkozva Weidel kijelentette: a CDU azért teljesített olyan gyengén Mecklenburg-Elő-Pomerániában és Berlinben, de szövetségi szinten is, mert mint néppártot leváltotta az AfD. „Ez pedig szövetségi szinten valójában egyértelműen azt jelenti, hogy Friedrich Merznek le kell vonnia a tanulságokat. Ezt pártja és Németország érdekében is meg kell tennie” – fűzte hozzá.

Az InfoRádió Aréna című műsorának alábbi interjúja még a vasárnapi tartományi választások előtt készült: