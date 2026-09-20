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Magyar Péter miniszterelnök beszédét nézik kivetítõn a Tisza Párt egész napos rendszerváltó népünnepély elnevezésû rendezvényének résztvevõi az Országház elõtti Kossuth Lajos téren az új Országgyûlés alakuló ülésének napján, 2026. május 9-én. A választáson gyõztes Tisza Párt elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében és 1 tartózkodással választották meg a képviselõk.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

Magyar Péter nagy bejelentést tett október 23. kapcsán

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ELŐZMÉNYEK

Október 23-án 16 órától Budapesten, a Kossuth téren ünnepeljük az 1956-os forradalom 70. évfordulóját – közölte Magyar Péter miniszterelnök vasárnap a Facebook-oldalán.

„Az egész magyar nemzetet hívom, hogy méltóképpen emlékezzünk a szabadság hőseire. Éljen a független Magyarország!” – írta bejegyzésében a kormányfő.

Korábban a Terror Háza elé, ahol vasárnap tüntetés is volt, jobboldali véleményformálók Békemenetet hirdettek – aztán a Békemenetek korábbi szervezője, a CÖF-CÖKA közölte, hogy „ez még túl korai” lenne. MAgyar Péter reakciója az volt, hogy „a Békemenet közpénz és érdeklődés hiányában elmarad”, majd arról is poénkodott, hogy elgondolkodtak Ruff Bálinttal, hogy a kormány rendezne Békemenetet.

Viszont a Fidesz már közölte: október 23-án a párt megemlékezését a Terror Háza előtt tartják.

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Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter nagy bejelentést tett október 23. kapcsán

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