Magyar Péter nagy bejelentést tett október 23. kapcsán

„Az egész magyar nemzetet hívom, hogy méltóképpen emlékezzünk a szabadság hőseire. Éljen a független Magyarország!” – írta bejegyzésében a kormányfő.

Korábban a Terror Háza elé, ahol vasárnap tüntetés is volt, jobboldali véleményformálók Békemenetet hirdettek – aztán a Békemenetek korábbi szervezője, a CÖF-CÖKA közölte, hogy „ez még túl korai” lenne. MAgyar Péter reakciója az volt, hogy „a Békemenet közpénz és érdeklődés hiányában elmarad”, majd arról is poénkodott, hogy elgondolkodtak Ruff Bálinttal, hogy a kormány rendezne Békemenetet.

Viszont a Fidesz már közölte: október 23-án a párt megemlékezését a Terror Háza előtt tartják.