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Donald Trump amerikai elnök felszólal az amerikai bányászatról tartott kerekasztal-beszélgetésen a washingtoni külügyminisztériumban 2026. augusztus 7-én
Nyitókép: MTI/AP/Allison Robbert

Amerika átvette az irányítást Venezuela kőolajkészletének jó része fölött

Infostart / MTI

Venezuelai kőolaj kitermeléséről és ehhez kapcsolódó befektetésekről kötött üzleti megállapodást jelentett be Donald Trump amerikai elnök szombaton.

Az elnök washingtoni idő szerint péntek éjszaka a közösségi oldalán megjelent bejegyzése szerint a magánvállalkozások bevonásával létrejött egyezség értelmében az Egyesült Államok többségi ellenőrzést gyakorolhat Venezuela már feltárt kőolajkészletének 65 millió hordós része felett.

Donald Trump mindkét fél számára kölcsönösen előnyös, „minden idők legnagyobb olajüzleteként” írta le a partnerséget, ami szavai szerint „több mint duplájára növeli az Egyesült Államok készleteit”, miközben segíti Venezuela gazdaságát.

Az elnök közölte, hogy az egyezségről szóló tárgyalásokon az amerikai kormányzat képviseletében Marco Rubio külügyminiszter és Pete Hegseth hadügyminiszter vett részt, míg Venezuelát Delcy Rodriguez elnök képviselte.

A Venezuela részéről kiadott közleményből az derül ki, hogy a megállapodás 17 stratégiai fontosságú kőolajmező kijelöléséről szól, amelyek összesen 65 millió hordós készletet rejtenek. A kitermeléshez 100 milliárd dolláros beruházás kapcsolódik, és 209 milliárd dollár adóbevételt biztosít – derül ki a dél-amerikai ország kormányának közleményéből, amit Donald Trump is közzétett közösségi oldalán.

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