ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.58
usd:
316.05
bux:
153037.68
2026. szeptember 21. hétfő Máté, Mirella
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
lakásárak változása
Nyitókép: pexels.com

Jövőre ismét 27 százalékos az új lakások áfája, de mi lesz a lakásárakkal? Itt a válasz

Infostart

A jelenlegi 5 százalékról ismét 27 százalékra emelkedik az új lakások áfája 2027-től, de ez nem jelenti azt, hogy egyik napról a másikra hasonló mértékben nőnek majd az árak a Duna House elemzése szerint.

A cég mindezt azzal magyarázza, hogy a magasabb áfa már egy lassuló és egyre árérzékenyebb lakáspiacot ér el, ahol a fejlesztők várhatóan nem tudják teljes egészében a vevőkre hárítani a többletköltséget.

Az átmeneti szabályok alapján egyébként azoknál a projekteknél, amelyek építési engedélye 2026. december 31-ig véglegessé válik, az 5 százalékos áfa a 2030. december 31-ig teljesített értékesítéseknél továbbra is alkalmazható.

Az adókulcs változásának elméleti árhatása jelentős. Egy ma bruttó 100 millió forintos, 5 százalékos áfával értékesített új lakás ára közel 21 millió forinttal lenne magasabb, ha ugyanarra a nettó árra 27 százalékos áfa rakódna, és a teljes különbséget a vevőre hárítanák.

A lakáspiac jelenlegi állapota azonban korlátozhatja ennek teljes átterhelését. Az MNB adatai szerint 2026 első negyedévében 18 százalékkal kevesebb lakáspiaci tranzakció történt, mint egy évvel korábban. A lassulás a nyár végén is látható maradt. A Duna House becslése szerint augusztusban 8 077 lakóingatlan cserélt gazdát, ami 13 százalékkal kevesebb a júliusi forgalomnál, és az idei év második legalacsonyabb havi értéke volt.

A használtlakás-piacon közben nőtt a vevők mozgástere. Több szegmensben emelkedett az alku mértéke, hosszabbodtak az értékesítési idők, és egyes részpiacokon már az árak mérséklődése is megjelent. Ezek a folyamatok arra utalnak, hogy a vevők érzékenyebben reagálnak az árakra, mint a korábbi, gyors drágulással jellemezhető időszakban.

Mint az elemzésből kiderül, a 27 százalékos áfa önmagában jelentős költségnövekedést jelentene, de ezt egy lassuló piacon nem lehet automatikusan beépíteni a lakásárakba. Ha a kereslet nem fogadja el a magasabb árat, annak egy részét a fejlesztőknek kell kigazdálkodniuk. A tényleges árakat ezért az áfa mellett a kereslet, az építési és finanszírozási költségek, illetve a projektek jövedelmezősége együtt alakítja majd.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Jövőre ismét 27 százalékos az új lakások áfája, de mi lesz a lakásárakkal? Itt a válasz

áfa

lakásárak

új építésű

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter: Magyarország megismerte a saját erejét

Magyar Péter: Magyarország megismerte a saját erejét

A kormányfő napirend előtt fejtette ki gondolatait az Országgyűlésben, felszólalásának a „Mi a magyar érdek” címet adta,
 

Baka András az Országgyűlésben: az ügyészség rossz állapotban van

A Fideszen kívül a KDNP és a Mi Hazánk is tiltakozott

Megvan, kit jelöl legfőbb ügyésznek Baka András államfő

Hétfőtől új munkarendben dolgozik az Országgyűlés, Magyar Péter beszéde nyitja az ülést

Magyar Péter elképesztő számokat közölt egy helyi választás eredményéről

VIDEÓ
Kiss Norbert, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítják át a magyar kutatást és innovációt? Tanács Zoltán, Inforádió, Aréna
Egyetemi évnyitó: mi jön a kekva-korszak után? Kovács Levente, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.21. hétfő, 18:00
Seremet Sándor
a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A csehek jövőre is magasabb hiányt céloznak meg

A csehek jövőre is magasabb hiányt céloznak meg

A cseh kormány hétfőn jóváhagyta a 2027-es költségvetési tervezetet, amely zsinórban a harmadik éve emeli a hiánycélt Andrej Babiš miniszterelnök bőkezű kiadási ígéreteinek fedezésére.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Atyaég, egyetlen éjszaka árából vidéki lakást vehetsz: itt költik a tízmilliókat a világ legtehetősebb vendégei

Atyaég, egyetlen éjszaka árából vidéki lakást vehetsz: itt költik a tízmilliókat a világ legtehetősebb vendégei

A turizmus újra rekordközeli tempóban pörög, és a luxusutazások piaca még ennél is látványosabban nő.

BBC
Business Sport Travel Science
Merz vows to keep coalition together for Germany's 'democratic future'

Merz vows to keep coalition together for Germany's 'democratic future'

The chancellor has come under increasing pressure after resounding state election defeats, but says the results "go far beyond my own person"

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 21. 15:34
Fidesz: 13 alaptörvényi rendelkezést sért az NVVH-törvény
2026. szeptember 21. 15:22
Támogatta a művelődési bizottság a médiatanács élére jelölt Polyák Gábort is
×
×