Kiéleződött az oroszok elleni háború kérdése: Robert Fico szerint van, aki harcolna

Vita alakult ki a szlovák kormányfő és a szlovák, illetve a cseh elnök között. A konfliktus alapját Robert Fico csütörtöki sároseperjesi beszéde szolgáltatta, amelyben a szlovák miniszterelnök aggodalmát fejezte ki az ukrajnai háború alakulása miatt. Kijelentette: az egész Európát érintő katonai konfliktus lehetőségét tekintve a helyzet még soha nem volt olyan súlyos és feszült, mint most. Az ukrajnai konfliktus szerinte kicsúszott az ellenőrzés alól.

Robert Fico hangsúlyozta, nem szeretné, ha Szlovákia részesévé válna valamilyen külföldi katonai konfliktusnak a NATO alapokmányának 5. cikkelye alapján.

Hozzátette: az ukrajnai háború nem Szlovákia háborúja, de fennáll a veszélye annak, hogy európai fegyveres konfliktus lesz belőle, amelybe a szövetség ezen cikkelye révén Szlovákia is belekeveredne. Kifejtette azt is, hogy amíg ő vezeti a kormányt, nem járul hozzá ahhoz, hogy szlovák katonák részt vegyenek bármilyen olyan katonai kalandban, amelyet a NATO valamelyik tagja provokál ki.

A szlovák kormányfő nyilatkozatára gyorsan és keményen reagált Petr Pavel cseh államfő. Pavel vasárnap rendkívül súlyosnak nevezte Fico szavait, és nyomatékosította: komolyan kell venni ezt a bejelentést, de semmiképpen sem szabad példaként követni.

A cseh elnök rámutatott: az 5. cikkely egyértelműen a szolidaritás és a kölcsönös felelősségvállalás kinyilvánítása.

Mint fogalmazott: ha valaki örül annak, hogy NATO-tag – vagyis annak, hogy a szövetség megvédi –, ugyanakkor nem hajlandó részt venni a közös védelemben, ha bárki mást támadás ér, akkor nem értette meg a szolidaritás szó jelentését. Pavel kifejezte abbéli reményét is, hogy Csehországban senki sem kezd el így gondolkodni.

Megszólalt Peter Pellegrini szlovák államfő is, aki szerint „nagyon meg kell fontolni a szavakat a NATO 5. cikkelyével kapcsolatos kijelentéseknél”. Hozzátette: „Fico miniszterelnök szavait afféle figyelmeztetésként kell értelmezni arra vonatkozóan, hogy nem szabad ingerelni Oroszországot, nehogy támadás érje valamely szövetségi partnert, és emiatt a NATO-nak a kölcsönös védelemről szóló 5. cikkelyét kellene alkalmazni. Mindazonáltal nem szabad azt sem üzenni, hogy Szlovákia konfliktus esetén félreállna.”

Nem kellett sokat várni Robert Fico válaszára sem. A szlovák miniszterelnök közösségi médiás bejegyzésében visszavágott a cseh államfőnek, kijelentve:

tiszteletben tartja, hogy Petr Pavel egykori NATO-tábornokként szívesen harcolna, de örülne, ha a cseh elnök is tiszteletben tartaná, hogy ő a békét részesíti előnyben.

Fico szerint a cseh elnök gyakran hajlamos kommentálni a munkáját, és ezúttal az zavarta, hogy ellenzi a NATO és Oroszország közötti háborús konfliktus kiprovokálására irányuló törekvéseket.

A feszült helyzet árnyékában több európai vezető is figyelmeztetést adott ki.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök csütörtökön arról beszélt, hogy az orosz titkosszolgálat támadásokat tervez az Ukrajnát segítő országok ellen.

Ezt megerősítette Andrej Babiš cseh kormányfő is, aki szerint Moszkva hibrid háborút folytat ellenük.

A fejleményekhez szorosan kapcsolódik, hogy Robert Fico a NATO 5. cikkelyének megkérdőjelezése és eperjesi kijelentései után lemondta tervezett ukrajnai útját, hivatalos indoklása szerint betegségre hivatkozva. Kijevbe egy új, nyolc országot tömörítő regionális kezdeményezés, a Kárpáti Nyolcak alakuló csúcstalálkozójára látogatott volna el.