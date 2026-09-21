ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.88
usd:
317.08
bux:
153165.45
2026. szeptember 21. hétfő Máté, Mirella
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
A szentegyházi Gyermekfilharmónia tagjai a székely himnuszt énekelik az ezer székely leány napja rendezvény megnyitóján az erdélyi Csíkszeredához tartozó csíksomlyói hegynyeregben, a hármashalom oltár elõtt 2025. július 5-én.
Nyitókép: MTI/Kátai Edit

Átadták az 500 kilométeres híres magyar zarándokutat

Infostart / MTI

Elkészült a Mária-út Csíksomlyó és Máriapócs közötti szakasza, a két magyar Mária-kegyhelyet összekötő ötszáz kilométeres zarándokutat a csíksomlyói kegytemplom előtti téren adták át ünnepélyesen – közölte a Romániai Mária-út Egyesület a Facebook-oldalán.

A „Máriától Máriáig” című projekt ötlete két éve született meg. A közös feladat folytatódik, ezért arra kértek mindenkit, hogy segítsék gazdagítani, tegyék élővé és önállóvá a zarándokutat.

A Máriától Máriáig című projekttel a cél a Csíksomlyó és Máriapócs közötti szakasz teljes kiépítése és felújítása volt. Emellett az útvonal menti térségek vallási és kulturális értékeinek népszerűsítését, a közösségi összetartozást is szolgálja. Az önkéntesek kijelölték az útvonal teljes szakaszát, felújították és kiegészítették a jelzéseket.

A Maszol.ro vasárnap közzétett helyszíni beszámolója szerint a szombati átadási ünnepségen részt vettek egyházi és világi vezetők, zarándokok és a megvalósításban részt vevő szervezetek képviselői. A kegytemplom előtti téren fogadták a különböző helyekről oda érkező zarándokokat, akik élménybeszámolót tartottak és emlékfát ültettek.

Az elkészült útvonalat Kerekes László, a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye segédpüspöke áldotta meg. Péterfi Attila Csongor, a Romániai Mária-út Egyesület elnöke hangsúlyozta, hogy a zarándokút csak úgy válhat élővé, ha minél többen végigjárják, és az út mentén élő közösségek is megtapasztalják az együttműködés előnyeit.

A hírportál szerint a rendezvényen az útvonal kiépítését segítő intézmények képviselői együttműködési szándéknyilatkozatot írtak alá, amelyben vállalják, hogy hosszú távon biztosítják az út fejlesztését, fenntartását és népszerűsítését.

Az ünnepségen Pap Bertalan, Máriapócs polgármestere, Mosolygó Péter, a máriapócsi kegyhely igazgatója és Tímár Sándor Asztrik, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója is jelen volt, és a két kegyhely közötti kapcsolat jelentőségét hangsúlyozta.

Bíró Barna Botond, a Hargita megyei önkormányzat elnöke és Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere további támogatásáról biztosította a projektet. Utóbbi bejelentette, hogy Csíksomlyón tervezik egy zarándokokat kiszolgáló központ felépítését.

Az ünnepség a kegytemplomban tartott hálaadó szentmisével zárult.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Átadták az 500 kilométeres híres magyar zarándokutat

csíksomlyó

zarándokút

máriapócs

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Megvan, kit jelöl legfőbb ügyésznek Baka András államfő

Megvan, kit jelöl legfőbb ügyésznek Baka András államfő
A köztársasági elnök Szathmáry Zoltánt javasolja legfőbb ügyésznek – közölte a Sándor-palota hétfőn az MTI-vel. Dr. Szathmáry Zoltán elismert magyar ügyészségi vezető és büntetőjogi szakértő, szakterülete a kiberbűnözés, valamint a mesterséges intelligencia büntetőjogi kihívásai. Baka András államfő is felszólal hétfőn az Országgyűlés 13 órakor kezdődő ülésén, ahol Magyar Péter kormányfő is beszél napirend előtt. Cikkünk frissül!
 

Hétfőtől új munkarendben dolgozik az Országgyűlés, Magyar Péter beszéde nyitja az ülést

Magyar Péter elképesztő számokat közölt egy helyi választás eredményéről

Vitézy Dávid: ötféle módon is ki lehet szállni a jogellenes autópálya-koncessziós szerződésből

Brutális a CDU veresége, egy tartományban be se jutottak a parlamentbe – íme az eredmények

Brutális a CDU veresége, egy tartományban be se jutottak a parlamentbe – íme az eredmények

Súlyos vereséget szenvedett Friedrich Merz kancellár kormányzópártja, a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) Mecklenburg-Elő-Pomerániában és Berlinben vasárnap a tartományi választáson, a hatóságok által hétfőn közölt előzetes eredmények szerint. Merz kancellár esti válságbeszéde szerint maradna pozíciójában, hogy „folytassa a reformokat”.
 

Itt az újabb történelmi AfD-áttörés Németországban az exit poll szerint

VIDEÓ
Kiss Norbert, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítják át a magyar kutatást és innovációt? Tanács Zoltán, Inforádió, Aréna
Egyetemi évnyitó: mi jön a kekva-korszak után? Kovács Levente, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.21. hétfő, 18:00
Seremet Sándor
a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kamatot csökkent az Erste Bank

Kamatot csökkent az Erste Bank

A személyi kölcsönök bővülő piacból minden bank szeretne nagyobb szeletet kihasítani, ez a fokozódó verseny pedig a kamatokon is meglátszik. Most épp az Erste Bank mérsékelte személyi hiteleinek a kamatát - számolt be a Bankmonitor.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Súlyos alkoholizmusáról vallott a Celeb vagyok, ments ki innen! sztárja: 10 évig ivott, napi 3 üveg bor volt az adag

Súlyos alkoholizmusáról vallott a Celeb vagyok, ments ki innen! sztárja: 10 évig ivott, napi 3 üveg bor volt az adag

Szalay Bence a Celeb vagyok, ments ki innen! című műsorban vallott őszintén arról, hogy több mint tíz évig küzdött súlyos alkoholizmussal.

BBC
Business Sport Travel Science
German Chancellor Merz calls state election a 'disaster' for his party but vows to stay on

German Chancellor Merz calls state election a 'disaster' for his party but vows to stay on

Exit polls show damaging losses for Merz's centre-right CDU party in the state of Mecklenburg-Vorpommern and Berlin.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 21. 09:53
Megvan, kit jelöl legfőbb ügyésznek Baka András államfő
2026. szeptember 21. 09:34
Enyhítik a Dunán életbe léptetett korlátozásokat
×
×