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Karácsony Gergely főpolgármester és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.
Nyitókép: Vitézy Dávid/Facebook

Magyar Péter mellett társelnök lesz Karácsony Gergely

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának (FKT) elnöke a miniszterelnök, társelnöke a főpolgármester lesz, a testület konszenzussal hozza majd meg döntéseit – közölt részleteket a közlekedési és beruházási miniszter kedden a Facebook-oldalán, az előző napi bejelentése szerint újra létrehozni tervezett testületről.

Keddi bejegyzésében hangsúlyozta: a kormány partnerséget kínál a fővárosnak, ennek keretében a korábbinál jelentősen bővebb jogkörökkel indul újra a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa (FKT), amelyhez hasonló működött 2016 és 2020 között, illetve az 1867-es kiegyezés után néhány évtizedig.

Az FKT-ban fele-fele arányban kapnak majd helyet a kormány és a főváros képviselői, öt-öt taggal. Azzal, hogy a testület a döntéseit egyhangúlag hozza majd meg, egyértelművé teszik: ez valóban az együttműködés, és nem a sehova nem vezető acsarkodás terepe – emelte ki Vitézy Dávid.

Az FKT jogkörei jelentős bővülését jelenti Vitézy Dávid szerint, hogy a tanács dönthet majd fővárosi beruházások kiemeltté nyilvánításáról, és egy-egy fejlesztés megvalósítására kijelölhet olyan fejlesztőcéget is, amelynek fele-fele arányban tulajdonosa a kormány és a főváros.

Vitézy Dávid emlékeztetett arra, hogy az elmúlt években az előző kormány és a főváros viszonya a magyar politika legrosszabb arcát mutatta: együttműködés helyett sehova nem vezető konfliktusok, egymásra mutogatás és mesterségesen gerjesztett ellentétek a budapesti és a vidéki választók között. Mára a magyar emberek is egyértelművé tették, hogy nem kérnek a mesterségesen előállított főváros-vidék ellentétből, hiszen rengetegen jönnek Budapestre vidékről dolgozni, tanulni, ügyeket intézni, ezért a város fejlődése mindenkinek fontos – írta.

„Az ambíciók ma sem lehetnek kisebbek, mint a kiegyezés után: el kell hoznunk a főváros második aranykorát” – fogalmazott Vitézy Dávid, hozzátéve: az FKT újraélesztése annak bizonyítéka, hogy a kormány készen áll erre, és ebben partnerséget kínál a fővárosnak.

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Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter mellett társelnök lesz Karácsony Gergely

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