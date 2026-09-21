Súlyos vádakkal illette a Fidesz Kármán Andrást, a miniszter válaszolt is

Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója azt kommentálta, hogy előző nap Kármán András pénzügyminiszter a magyar gazdaság stabilitásáról írt a Facebookon Orbán Viktor Fidesz-elnök várható gazdasági nehézségeket valószínűsítő kötcsei beszédével összefüggésben.

Havasi Bertalan azt írta: Magyarország olyan időszak előtt áll, amikor a gazdasága teljesen leblokkol, és makrogazdasági mutatóiban is megrendül. Hozzáfűzte: Orbán Viktor Kötcsén világossá tette, hogy ezt a forgatókönyvet "az ellenzék nem kívánja, nem idézi elő, nem is tudná előidézni”. „A Fidesz és a nemzeti oldal” nem akar rosszat Magyarországnak, de ez a folyamatok előre jelezhető dinamikája – áll a közleményben.

A Fidesz szerint a gazdasági kormányzat alkalmatlansága és a kormányzati inkompetencia csak ideig-óráig titkolható; Kármán Andrást az Orbán-kormányban betöltött államtitkári pozíciójából alkalmatlansága miatt kellett elküldeni, mostani feladata pedig „messze meghaladja az erejét”.

De még ez sem lehet indok arra, hogy félrevezesse a közvéleményt. Ebben a helyzetben személyeskedés helyett az lenne a dolga, hogy a gazdaságpolitikával foglalkozzon, és legyen őszinte a magyar emberekkel és a vállalkozásokkal – közölte a Fidesz.

Az ellenzéki párt közleménye szerint a gazdaság tényei és adatai önmagukért beszélnek, „jól látható, hogy az újkommunista politika a falnak viszi a magyar gazdaságot”. Kármán András minden reggel attól retteg, hogy az aznapi színpadi előadás nem fog sikerülni, és mindenki számára pőrén kiderül a valóság a magyar gazdaság helyzetéről, és a kormány összes hazugsága és alkalmatlansága végérvényesen lelepleződik – írták.

Kármán András minderre válaszul a Facebookon közölte: kormányváltás nélkül idén 8,3 százalékos lett volna a GDP-arányos költségevetési hiány, ezt 7,5 százalékra sikerült mérsékelniük. Hozzátette: a munkát folytatják, de a költségvetés rendbetétele nem mehet a gazdasági növekedés rovására.