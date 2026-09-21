Elárverezik Brigitte Bardot személyes tárgyait

Brigitte Bardot tavaly elhunyt francia filmcsillag és állatvédő aktivista személyes tárgyaiból rendeznek árverést hétfőn Párizsban.

A több mint 280 kikiáltási tételt a 91 évesen elhunyt művésznő hagyatékából bocsátja árverésre a Million aukciósház. A személyes tárgyak Bardot saint-tropez-i házaiból és párizsi lakásából származnak.

Egyebek mellett arra az Olivetti írógépre is lehet licitálni, amelyen a színésznő második memoárkötetét írta.

De Peugeot biciklijét, balettcipőit, portréit, bútorait, ruháit, ékszereit és számos más, mindennapi használati tárgyát is meg lehet vásárolni.

„Minden eladásra kínált tárgy magán viseli egy találkozás, egy kötődés, egy boldog pillanat vagy élete egy szakaszának nyomát. Ezek a tárgyak a nőről és a legendáról egyaránt mesélnek” – idézte a BBC News egykori titkára, Frank Guillou szavait.

A legtöbb tárgy előzetesen becsült ára kevesebb mint száz euró, de a tételek között akad tízezer eurós kikiáltási árú is.

Az árverés bevételét a Brigitte Bardot Alapítvány és a néhai filmcsillag egyetlen fia, Nicolas-Jacques Charrier kapja.

Bardot 1950-es években kezdődött, két évtizedes színészi pályafutása alatt csaknem ötven filmet forgatott, köztük az És Isten megteremté a nőt, az Igazság, a Magánélet, A megvetés és a Hímnem, nőnem című alkotásokat. Visszavonulás után az állatvédelemnek szentelte az életét.