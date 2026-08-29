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AQ-400 ukrán kamikaze drón. Forrás: Terminal Autonomy
Nyitókép: Forrás: Terminal Autonomy

Napi ezer dróncsapást indít Ukrajna

Infostart / MTI

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte: utasítást adott a hadseregnek, hogy növelje napi ezerre az Oroszország ellen indított nagy hatótávolságú drónok számát.

„Többnek kell lennie: ez a konkrét cél. Önök pedig teljesítik a feladatot” – mondta szokásos esti üzenetében az államfő.

Az Ukrinform ukrán hírügynökség szerint az államfő közölte: pénteken tanácskozást tartott a hadsereg vezérkarával, amelyen megvitatták az orosz támadások elleni védekezést szolgáló fegyverszállítást.

Az államfő hangsúlyozta, hogy a tanácskozás fő témája az ukrán fegyverek maximalizálása volt az orosz támadásokkal szembeni védekezés érdekében. Fő feladatként a Sahíd típusú drónok elleni védelmet és az Oroszország elleni mélységi csapások minél gyakoribbá tételét nevezte meg.

Jelenleg átlagosan napi 300-nál több nagy hatótávolságú drónt indítunk, ennél többre van szükség. Ez nagyon különlegese cél, és teljesíteni fogjuk ezt a feladatot – idézte az elnököt az Ukrinform.

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Kezdőlap    Külföld    Napi ezer dróncsapást indít Ukrajna

volodimir zelenszkij

ukrajnai háború

drónhadviselés

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