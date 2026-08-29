Magyar Péter nagy hírt jelentett be Paksról

A kormányfő az energiabiztonság érdekében szükséges munkálatokról azt írta, 43 ezer köbméternyi követ építettek be eddig, augusztus 12 óta.

„A tett az első, a (sok) szó a második” – fogalmazott Magyar Péter.

Miután volt időszak, hogy a Duna alacsony vízállása miatt csak egyetlen turbina működött a paksi atomerőműben, és csak egy-két centi vízszinten múlt, hogy 44 év óta először nem kellett lekapcsolni az egész paksi atomerőművet, immár minden paksi turbina üzemképes. Szerdán jelentette be a miniszterelnök, hogy a paksi atomerőmű mostanra elérte a maximális teljesítményét. A kormányfő hozzátette: Pakson mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. Magyar Péter megköszönte az utóbbi hetek megfeszített munkáját minden energetikai és vízügyi szakembernek.