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Munkagépek a paksi atomerõmûnél épülõ fenékküszöb építésérõl és a védelmi munkákról tartott helyszíni sajtóbejáráson 2026. augusztus 23-án.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Magyar Péter nagy hírt jelentett be Paksról

Infostart / MTI

Két héttel a határidő előtt, szombaton elkészül az első ütem Paksnál, összeér a fenékküszöb a Duna teljes szélességében – közölte Magyar Péter miniszterelnök a paksi atomerőműnél végzett munkálatokról a Facebook-oldalán.

A kormányfő az energiabiztonság érdekében szükséges munkálatokról azt írta, 43 ezer köbméternyi követ építettek be eddig, augusztus 12 óta.

„A tett az első, a (sok) szó a második” – fogalmazott Magyar Péter.

Miután volt időszak, hogy a Duna alacsony vízállása miatt csak egyetlen turbina működött a paksi atomerőműben, és csak egy-két centi vízszinten múlt, hogy 44 év óta először nem kellett lekapcsolni az egész paksi atomerőművet, immár minden paksi turbina üzemképes. Szerdán jelentette be a miniszterelnök, hogy a paksi atomerőmű mostanra elérte a maximális teljesítményét. A kormányfő hozzátette: Pakson mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. Magyar Péter megköszönte az utóbbi hetek megfeszített munkáját minden energetikai és vízügyi szakembernek.

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Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter nagy hírt jelentett be Paksról

paksi atomerőmű

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