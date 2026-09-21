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Nyitókép: Unsplash

Forrong a német autóipar

Infostart / MTI

Országszerte tiltakozó akciókat tartottak hétfőn a német autóiparban dolgozók, mert az ágazat tömeges létszámleépítésekkel, bizonytalan jövőképpel és erősödő nemzetközi versennyel küzd. Az IG Metall szakszervezet vezetői a vállalatok vezetését és a politikát is nagyobb felelősségvállalásra szólították fel.

A szakszervezet több mint kétszáz helyszínen szervezett megmozdulásokat, amelyeken várakozásai szerint százezernél is többen vettek részt. A demonstrációk a Volkswagen, a BMW, a Bosch és más autóipari vállalatok telephelyeit is érintették.

Christiane Benner, az IG Metall elnöke a wolfsburgi Volkswagen-gyárnál tartott akción bírálta a német autóipari vállalatok vezetőit. Azt mondta, a dolgozók korábban büszkék voltak arra, hogy olyan cégeknél dolgoznak, mint a Volkswagen, a BMW, az Audi, a Bosch, a Mercedes vagy a Porsche, a vezetők azonban szerinte rossz döntéseikkel válságba sodorták az ágazatot.

A szakszervezeti vezető hangsúlyozta: a vállalatoknak felelősséget kell vállalniuk a német autóiparért, a munkavállalókért és a munkahelyekért. A politikától kiszámítható beruházási feltételeket, megfizethető energiaárakat, az uniós gyártók támogatását, valamint védelmet sürgetett a tisztességtelen versennyel szemben.

Benner szerint különös jelentősége van a Volkswagennél zajló folyamatoknak, mert azok kimenetele az egész német autóiparra hatással lehet. Úgy vélte, a vállalatnak ismét "szociálisan felelős munkáltatóként" kell fellépnie, és a változtatásokat a dolgozók bevonásával kell végrehajtania.

A tiltakozásokra néhány nappal azután került sor, hogy a Volkswagen profitfigyelmeztetést adott ki, és rontotta 2026-os eredményességi előrejelzését. A konszern a hónap elején elfogadott átalakítási program részeként további ötvenezer munkahely megszüntetését tervezi.

A német autóipar egyszerre szembesül az ázsiai gyártók egyre erősebb versenyével, az európai túlkapacitásokkal, az Egyesült Államok vámintézkedéseivel és a kínai piacon tapasztalható nyereségcsökkenéssel. A szakszervezetek szerint az ágazat lemaradt az elektromobilitás, a digitalizáció és az akkumulátortechnológia területén.

Az IG Metall a demonstrációkon a munkahelyek védelme mellett a németországi beruházások növelését, az akkumulátorgyártás és az autonóm járműtechnológiák fejlesztését, az alacsonyabb villamosenergia-költségeket, a bürokrácia csökkentését, valamint az autóipari beszállítók állami támogatását is követelte. A szakszervezet emellett kiállt a fokozatos nyugdíjba vonulást lehetővé tevő szabályok és a harmincöt órás munkahét fenntartása mellett.

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