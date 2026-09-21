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Helicopter shot of the White House in Washington, D.C. at dusk on a clear evening in Fall.
Nyitókép: halbergman/Getty Images

Drónok és mesterlövészek a diadalíven: Donald Trump átalakítja Washington egész látképét

Infostart / MTI

Katonai komplexum lenne egyúttal az a diadalív, amelyet Donald Trump amerikai elnök fel akar építtetni a Washington melletti Arlingtoni Nemzeti Temető közelében, mesterlövészek volnának ott állandóan, nagy mennyiségű lőszert tárolnának, és drónindításra is alkalmas volna.

Minderről maga Donald Trump elnök számolt be vasárnap, és pontosabban meg nem határozott nemzetbiztonsági okokkal indokolta ezt.

A leendő diadalív része Trump azon grandiózus tervének, amely alapján jelentősen át akarja alakítani Washingtonban a reprezentatív középületek és műemlékek együttesét és ezzel a városképet is.

Része a tervnek a Fehér Ház lebontott keleti szárnya helyén felépítendő új szárny, amelyben mintegy 400 millió dolláros költségen hatalmas báltermet alakítanának ki.

A diadalív tervét bírálják mások között műemlékvédők és katonai veteránok, akik féltik a látképet. Veteránok pert is indítottak az építkezés megakadályozására, mert szerintük az építmény elcsúfítaná a Lincoln-emlékmű és az arlingtoni temető közötti vizuális tengelyt.

Trump egy közösségi médiás bejegyzésében úgy fogalmazott: a hadsereg „határozott kérelmére” beleegyezett abba, hogy a 76 méter magas diadalívet „egy csúcstechnikával felszerelt

komplexumként építenék fel, ahol biztosítható volna nagyszámú drón, valamint mesterlövész elhelyezése és gyors bevethetősége mind a tetőn, mind az előtte lévő téren,

továbbá nagy mennyiségű lőszert is lehetne tárolni ott”.

Noha légiközlekedési szakértőknek sem tetszik, hogy közel van a Ronald Reagan repülőtér, az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) a múlt héten közölte, hogy a diadalív nem veszélyeztetné a légiközlekedést, de a pilóták szempontjából szükség lesz a tetején egy „örök lángra”.

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Kezdőlap    Külföld    Drónok és mesterlövészek a diadalíven: Donald Trump átalakítja Washington egész látképét

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