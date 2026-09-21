Drónok és mesterlövészek a diadalíven: Donald Trump átalakítja Washington egész látképét

Minderről maga Donald Trump elnök számolt be vasárnap, és pontosabban meg nem határozott nemzetbiztonsági okokkal indokolta ezt.

A leendő diadalív része Trump azon grandiózus tervének, amely alapján jelentősen át akarja alakítani Washingtonban a reprezentatív középületek és műemlékek együttesét és ezzel a városképet is.

Része a tervnek a Fehér Ház lebontott keleti szárnya helyén felépítendő új szárny, amelyben mintegy 400 millió dolláros költségen hatalmas báltermet alakítanának ki.

A diadalív tervét bírálják mások között műemlékvédők és katonai veteránok, akik féltik a látképet. Veteránok pert is indítottak az építkezés megakadályozására, mert szerintük az építmény elcsúfítaná a Lincoln-emlékmű és az arlingtoni temető közötti vizuális tengelyt.

Trump egy közösségi médiás bejegyzésében úgy fogalmazott: a hadsereg „határozott kérelmére” beleegyezett abba, hogy a 76 méter magas diadalívet „egy csúcstechnikával felszerelt

komplexumként építenék fel, ahol biztosítható volna nagyszámú drón, valamint mesterlövész elhelyezése és gyors bevethetősége mind a tetőn, mind az előtte lévő téren,

továbbá nagy mennyiségű lőszert is lehetne tárolni ott”.

Noha légiközlekedési szakértőknek sem tetszik, hogy közel van a Ronald Reagan repülőtér, az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) a múlt héten közölte, hogy a diadalív nem veszélyeztetné a légiközlekedést, de a pilóták szempontjából szükség lesz a tetején egy „örök lángra”.