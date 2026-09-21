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Nyitókép: Pixabay

Meghalt Cindy Crawford fia

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A szintén modellként dolgozó Presley Gerber huszonhét éves volt, a halála okát egyelőre nem közölték.

Cindy Crawford fia, a modell Presley Gerber 27 éves korában elhunyt – írja a CNN híradása nyomán az nlc.hu. A hírt a modell képviselője is megerősítette.

A Los Angeles megyei halottkém hivatala azt közölte, hogy Gerber vasárnap, egy rehabilitációs intézményben hunyt el. A halál okát egyelőre nem állapították meg; a boncolás eredménye még nem ismert.

Cindy Crawford és családja a sajtósán keresztül kérte a nyilvánosságot, hogy tartsák tiszteletben a fájdalmukat és a magánéletüket.

Presley Gerber maga is modellként dolgozott, és két évvel fiatalabb húgához, Kaia Gerberhez hasonlóan a divatvilágban vált ismertté. Korábban nyilvánosan beszélt mentális egészségi problémáiról és függőséggel kapcsolatos küzdelmeiről.

A férfi volt a család fekete báránya, aki inkább a saját útját akarta járni. Az elmúlt években több alkalommal is botrányba keveredett:

  • 2018 decemberében ittas vezetésért tartóztatták le, amiért két nap közmunkára és egy utánképzési program elvégzésére ítélték, valamint 3 év próbaidőre bocsátották;
  • 2020-ban egy Instagramra feltöltött lövöldözős videója kavart botrányt;
  • de felzúdulást váltott ki az is, amikor elhitette követőivel, hogy az arcára tetováltatta a misunderstood (meg nem értett) szót. Utóbb azonban erről kiderült, hogy csupán egy filter volt.

Az ezt követő években Presley Gerber rengeteget foglalkozott a mentális egészségével; terápiára járt.

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