Megvan, kit jelöl legfőbb ügyésznek Baka András államfő

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Dr. Szathmáry Zoltán elismert magyar ügyészségi vezető és büntetőjogi szakértő, szakterülete a kiberbűnözés, valamint a mesterséges intelligencia büntetőjogi kihívásai.

Pályafutását ügyészségi fogalmazóként kezdte. 2011 márciusában nevezték ki miskolci városi ügyészségi titkárrá, majd néhány hónappal később, 2011 júniusában áthelyezték a budapesti kerületi ügyészséghez. Karrierje során gyorsan lépett előre a ranglétrán. Volt legfőbb ügyészségi ügyész, valamint a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség megbízott főügyész-helyettese.