Megvan, kit jelöl legfőbb ügyésznek Baka András államfő

A köztársasági elnök Szathmáry Zoltánt javasolja legfőbb ügyésznek – közölte a Sándor-palota hétfőn az MTI-vel. Baka András államfő is felszólal hétfőn az Országgyűlés 13 órakor kezdődő ülésén, ahol Magyar Péter kormányfő is beszél napirend előtt.
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Dr. Szathmáry Zoltán elismert magyar ügyészségi vezető és büntetőjogi szakértő, szakterülete a kiberbűnözés, valamint a mesterséges intelligencia büntetőjogi kihívásai.
Pályafutását ügyészségi fogalmazóként kezdte. 2011 márciusában nevezték ki miskolci városi ügyészségi titkárrá, majd néhány hónappal később, 2011 júniusában áthelyezték a budapesti kerületi ügyészséghez. Karrierje során gyorsan lépett előre a ranglétrán. Volt legfőbb ügyészségi ügyész, valamint a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség megbízott főügyész-helyettese.
Súlyos vereséget szenvedett Friedrich Merz kancellár kormányzópártja, a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) Mecklenburg-Elő-Pomerániában és Berlinben vasárnap a tartományi választáson, a hatóságok által hétfőn közölt előzetes eredmények szerint. Merz kancellár esti válságbeszéde szerint maradna pozíciójában, hogy „folytassa a reformokat”.
A mai világban a fenntarthatóság már nem csak egy hangzatos vállalati jelszó, hanem a mindennapi irodai működés egyik alapja. Azonban cégvezetői és munkavállalói szinten is sokan gondolják úgy, hogy a környezettudatosság bonyolult folyamat, amely komoly anyagi ráfordítást igényel.
A személyi kölcsönök bővülő piacból minden bank szeretne nagyobb szeletet kihasítani, ez a fokozódó verseny pedig a kamatokon is meglátszik. Most épp az Erste Bank mérsékelte személyi hiteleinek a kamatát - számolt be a Bankmonitor.