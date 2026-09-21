A dízeltámogatásról közölt a NAV fontos részleteket – így jön meg a pénz

A közlemény szerint a legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízelüzemű gépjárművek üzembentartói összesen 20 ezer forint támogatást kapnak négy részletben, amit automatikusan utal a kincstár. Azoknak,

akiknek a NAV nem ismeri a bankszámlájuk adatait, a postás kézbesíti az összeget.

A jogosultaknak tehát nincs teendőjük, nem kell kérelmet benyújtaniuk, és külön bankszámlaszámot vagy kézbesítési címet sem kell bejelenteniük – hangsúlyozta az adóhatóság.

A NAV a támogatás részletszabályairól, a jogosultak pontos köréről és az utalási dátumokról rövidesen tájékoztatót publikál a honlapján, a www.nav.gov.hu címen, valamint a sajtóban és a közösségi médiában is minden szükséges információt közzétesz.

A Magyar Államkincstár a támogatást négy részletben,

szeptember 30-án,

október 30-án,

november 13-án és

december 7-én

folyósítja. A támogatás személyenként egy személygépkocsi után jár, függetlenül attól, hogy a jogosult hány, a feltételeknek megfelelő járművet tart üzemben vagy birtokol. Több üzemben tartó vagy tulajdonos esetén az jogosult a támogatásra, akinek a nevére a forgalmi engedélyt kiállították.