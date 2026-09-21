ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.19
usd:
315.43
bux:
153535.31
2026. szeptember 21. hétfő Máté, Mirella
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Boroshordó egy szőlőültetvény előtt.
Nyitókép: Getty Images/Donatello Trisolino

Szakértő: változtatni kell, sok helyen már nem jó a hazai fehérboroknak az éghajlatunk

Infostart / InfoRádió
ELŐZMÉNYEK

Egyes fehérborfajtáknak már nem kedvez ez a klíma, a jövő egyre inkább a vörösborokban lehet Magyarországon. A hazai borvidékeken 25–30 százalékkal nőtt a szőlő fejlődését meghatározó hőösszeg, ezért korábban pattannak ki a rügyek, hamarabb következik be a virágzás és az érés, a szüret pedig akár hetekkel előrébb tolódik. A melegedés nem csak gyorsabb fejlődést hoz: fokozza a nyári hő- és vízstresszt, növeli a tavaszi fagykár kockázatát. Szabó Péter, az ELTE Meteorológiai Tanszékének doktorandusza végzett kutatást a témában.

A szőlő melegigényes növény, de a túl sok hő már nem előnyt jelent, hanem inkább stresszt. „A hazai borvidékeken megvizsgáltuk az úgynevezett Huglin francia indexet, amely a szőlő fejlődését próbálja meghatározni. Ebből kiderült, hogy

1971 óta, amióta nézzük az adatokat, 25-30 százalékkal nőtt a szőlő fejlődését meghatározó hőösszeg Magyarországon. Kimutathatóan korábban fejlődik a rügy, jön a virágzás, illetve az érés, és a szüret is hetekkel hamarabb kezdődik”

– mondta el Szabó Péter, az ELTE Meteorológiai Tanszékének doktorandusza az InfoRádióban.

A kutatók fehérborszőlő fajtákat vizsgáltak. Mint fogalmazott, a hőösszeg, ami szükséges a szőlő beéréséhez, már nyár vége előtt összegyűlik, ezáltal megbomlik a fajta és a termőhely közötti korábbi összhang.

  • A szürkebarát és a furmint leginkább Badacsonyban még közel van az ideális tartományhoz, ahhoz, amikor ideálisan be tud érni.
  • A juhfark Neszmélyben még szintén viszonylag közel van, és
  • a hárslevelű Móron is még megmaradt az ideális tartomány közelében, de itt is túllépték egyébként a határértékeket.

Ám

több térségben is túl korán érik be az Irsai Olivér, a juhfark és az olaszrizling. Ez a klíma már nem ideális az itteni fehérborszőlőknek

– mondta.

A szakértők tanulmányukban azt írják, hogy a következő években egy dél-spanyolországira emlékeztető klíma fog megjelenni hazánkban is, ott pedig jellemzően inkább vörösborokat termesztenek.

A kérdés az, hogy a magyar szőlészeknek inkább át kellene-e állnia a vörösborok termelésére?

„Mi úgy látjuk, és az alföldi borászok is, akikkel beszéltünk, azt mondják,

hogy alkalmazkodnunk kell ezekhez a magasabb hőszögekhez. És általában a nagyobb hőigényű fajták vörösborfajták”

– fogalmazott Szabó Péter, hozzátéve: az Alföldön például az évszázad második felében egy közepes kibocsátási forgatókönyv mellett – tehát nem is nagyon szélsőséges forgatókönyv esetében – olyan hőösszegek lehetnek, amelyek ma tényleg Dél-Spanyolországban jellemzőek, ahol nem a fehérborszőlők a jellemzőek, hanem a vörösborfajták. Tehát a termelésnek valamennyire át kellene állnia erre, de az is lényeges kérdés, hogy a piac ezt tudja-e követni.

A magyar helyzet ugyanis nem annyira egyszerű, mert a szőlőnek ki kell bírnia a hidegek mellett a hőstresszes, forró napokat is, ami 35 Celsius-fok feletti hőmérsékleteket jelent, ez pedig megperzseli a szőlőt. Különféle alkalmazkodási technikák vannak.

Az a legköltségesebb, ha nagyobb hőigényű vörös fajtákra térünk át. Először meg kell próbálni például korábban szüretelni, vagy többször szüretelni,

erre is vannak példák Szabó Péter szerint. Akár az öntözés is szóba kerülhet, ami korábban a borászoknál gyakorlatilag tabunak számított, de például lehet árnyékolással is csökkenteni a hőösszeget, vagy talajtakarással, több szerves anyaggal, ezek kisebb beruházást igényelnek. Nem feltétlenül az a legcélravezetőbb szerinte, hogy egyből áttérünk a vörösborfajtákra. Valószínűleg a sorok tájolását, vagy a telepítési módokat is át kell gondolni, és szárazságtűrő fajtákat kell hozni. Tehát vannak megoldások, de ezek persze nagy költséget jelentenek a gazdáknak – mondta el Szabó Péter, az ELTE Meteorológiai Tanszékének doktorandusza az InfoRádióban.

A cikk alapjául szolgáló interjút Pintér Dániel készítette.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Szakértő: változtatni kell, sok helyen már nem jó a hazai fehérboroknak az éghajlatunk

klímaváltozás

szőlő

borvidékek

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Megvan, kit jelöl legfőbb ügyésznek Baka András államfő

Megvan, kit jelöl legfőbb ügyésznek Baka András államfő

A köztársasági elnök Szathmáry Zoltánt javasolja legfőbb ügyésznek – közölte a Sándor-palota. Szathmáry Zoltán elismert magyar ügyészségi vezető és büntetőjogi szakértő, szakterülete a kiberbűnözés, valamint a mesterséges intelligencia büntetőjogi kihívásai. Baka András államfő is felszólal hétfőn az Országgyűlés 13 órakor kezdődő ülésén, ahol Magyar Péter kormányfő is beszél napirend előtt.
 

A Fidesz képviselői nem adják a jelenlétüket

A Médiatanács élére is megvan a jelölt

Hétfőtől új munkarendben dolgozik az Országgyűlés, Magyar Péter beszéde nyitja az ülést

Magyar Péter elképesztő számokat közölt egy helyi választás eredményéről

Vitézy Dávid: ötféle módon is ki lehet szállni a jogellenes autópálya-koncessziós szerződésből

VIDEÓ
Kiss Norbert, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítják át a magyar kutatást és innovációt? Tanács Zoltán, Inforádió, Aréna
Egyetemi évnyitó: mi jön a kekva-korszak után? Kovács Levente, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.21. hétfő, 18:00
Seremet Sándor
a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Izzik a levegő a Közel-Keleten, az olajár mégis esik – Mutatjuk, mi történik a tőzsdéken

Izzik a levegő a Közel-Keleten, az olajár mégis esik – Mutatjuk, mi történik a tőzsdéken

A befektetők elsősorban ma is a közel-keleti helyzetre figyelhetnek – az Irán által támogatott húszik szombaton rakétákkal és drónokkal támadták Szaúd-Arábiát, miközben Washington és Teherán újabb csapásokkal fenyegette egymást. A Fed a múlt héten három év után először emelt kamatot a makacs infláció miatt, miközben az olajár továbbra is 100 dollár közelében jár. A kedvező volumen adatoknak köszönhetően viszont esésben van ma a Brent olaj ára, a tőzsdéken pedig jelentős emelkedést láthatunk. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kényszerlépésre készül az MNB? Mindenki pénztárcáját érintő döntés születhet: erre számíthatunk 2026-ban

Kényszerlépésre készül az MNB? Mindenki pénztárcáját érintő döntés születhet: erre számíthatunk 2026-ban

Három egymást követő hónapban összesen 75 bázisponttal vágta az alapkamatot az MNB, szeptemberben azonban megtorpanhat a kamatcsökkentési sorozat.

BBC
Business Sport Travel Science
German Chancellor Merz calls state election a 'disaster' for his party but vows to stay on

German Chancellor Merz calls state election a 'disaster' for his party but vows to stay on

Exit polls show damaging losses for Merz's centre-right CDU party in the state of Mecklenburg-Vorpommern and Berlin.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 21. 13:00
A Fidesz képviselői nem adják a jelenlétüket
2026. szeptember 21. 12:37
A reklámrendelet felülvizsgálatát kéri a Magyar Reklámszövetség
×
×