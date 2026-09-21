A BL-győztes csatár Nedvědhez hasonlította Szoboszlait és a csapatkapitányságról beszélt

Szoboszlai Dominik 2031-ig elkötelezte magát a Premier League óriásklubja mellett. Várhatóan pályafutása legszebb éveit a Mersey-parton tölti majd.

A 2023-ban az RB Leipzigtől Angliába igazolt játékos már három eredményes szezont tudhat maga mögött a Liverpoolnál. Eddig 154 mérkőzésen 31 gólt szerzett – köztük számos látványos találatot.

A magyar válogatott csapatkapitánya kulcsfontosságú szereplővé vált az Anfield rövid és hosszú távú terveiben. Vezéregyéniséggé nőtte ki magát a pályán, és olyan magas mércét állít fel, amelyet csapattársai is követhetnek.

Hasonló utat jár, mint Steven Gerrard hajdanán, a maga pályafutása csúcsán. Játékát gyakran hasonlítják az aranylabdás Pavel Nedvědéhez. Šmicer is lát párhuzamot kettejük között.

A 2005-ös Bajnokok Ligája-győztes – aki egykor együtt játszott Gerrarddal – úgy véli, Szoboszlai a következő években még jelentősebb szerepet vállalhat a Liverpoolnál. Szükség lesz valakire, aki átveszi a kapitányi tisztséget, amikor a holland védő, Virgil van Dijk szerződése jövő nyáron lejár.

Arra a kérdésre, hogy vajon a Vörösök jelenlegi 8-asa örökli-e majd ezt a felelősséget, Šmicer így felelt a Goalnak adott interjúban: „Vajon Szoboszlai Dominik veszi-e át a kapitányi karszalagot Virgil van Dijktól a Liverpoolnál? Egy napon igen. El tudom ezt képzelni. Nehéz játékosként és csapatkapitányként is összehasonlítani Steven Gerrarddal, mivel Stevie G gyökerei Liverpoolhoz kötődtek. Liverpoolban nőtt fel.”

Mindig is megvolt az a különleges kötelék a klub, a város, a szurkolók és Stevie G között. Ez valami egészen egyedi dolog volt; még a Liverpool öltözőjében lévő játékosok is érezték ezt, és pontosan tudták, hogyan is működik a dolog.

„Szobo három éve van a Liverpoolnál, Stevie G pedig egész életét a klubnál töltötte, de Szobo jó úton halad afelé, hogy a nyomdokaiba lépjen; szerintem Stevie is örömmel nézi, ahogy Szobo a Liverpoolban játszik. Ha egy nap azt mondjuk majd, hogy Szobo Stevie G utódja, nem hiszem, hogy ez ellen kifogása lenne” – fogalmazott Vladimir Šmicer.