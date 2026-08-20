Reagált a Fidesz arra, hogy Lázár János lemondott a mandátumáról

A volt építési és közlekedési miniszter három ok miatt adta vissza augusztus 20-án az országgyűlési mandátumát a pártnak, és közölte, hogy már úgy látja, a párt megújulása fontosabb a folytonosságnál.

A Fidesz-frakció közleményében azt írta: "Lázár János a mai nappal lemond parlamenti mandátumáról. Döntése a Fidesz-frakció tervezett átalakításának része."

A megüresedett mandátum betöltéséről, illetve az átalakítás további lépéseiről a Fidesz-frakció a közlemény szerint a „megfelelő időben” ad tájékoztatást.

A képviselőcsoport megköszönte Lázár János „Magyarország és a magyar emberek érdekében” képviselőként végzett munkáját.

Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója korábban azt mondta: a Fidesz elnöksége szeptemberben értékeli a párt most zajló teljes szervezeti, infrastrukturális és személyi állapotfelmérését, amelyre Lázár János kapott mandátumot.