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A magyar Országgyűlés (Parlamanet) épületének központi kupolája Budapesten.
Nyitókép: Getty Images/Kirillm

Reagált a Fidesz arra, hogy Lázár János lemondott a mandátumáról

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ELŐZMÉNYEK

Lázár János parlamenti mandátumáról való lemondása a Fidesz-frakció tervezett átalakításának része – közölte a képviselőcsoport.

A volt építési és közlekedési miniszter három ok miatt adta vissza augusztus 20-án az országgyűlési mandátumát a pártnak, és közölte, hogy már úgy látja, a párt megújulása fontosabb a folytonosságnál.

A Fidesz-frakció közleményében azt írta: "Lázár János a mai nappal lemond parlamenti mandátumáról. Döntése a Fidesz-frakció tervezett átalakításának része."

A megüresedett mandátum betöltéséről, illetve az átalakítás további lépéseiről a Fidesz-frakció a közlemény szerint a „megfelelő időben” ad tájékoztatást.

A képviselőcsoport megköszönte Lázár János „Magyarország és a magyar emberek érdekében” képviselőként végzett munkáját.

Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója korábban azt mondta: a Fidesz elnöksége szeptemberben értékeli a párt most zajló teljes szervezeti, infrastrukturális és személyi állapotfelmérését, amelyre Lázár János kapott mandátumot.

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