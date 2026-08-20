Három ok miatt Lázár János lemondott az országgyűlési képviselői mandátumáról

2026. augusztus 20-i hatállyal lemondott az országgyűlési képviselői mandátumáról Lázár János korábbi építési és közlekedési miniszter. Mint a Facebookon írta, már a Fidesz képviselőcsoportjának megalakulásakor bejelentette, hogy legfeljebb egy évig vállal szerepet a frakcióban, azt követően a mandátumot visszaadja annak a közösségnek, amelyiktől kapta.

Eddig a frakció munkájában azért vállalt szerepet, mert egyetértett a pártvezetés érveivel abban, hogy a Fidesz megújulása mellett legalább ilyen szükség van a politikai folytonosságra is.

„Ma ezt másképp látom. A választások óta eltelt rövid időszak arról győzött meg, hogy a folytonosság képviseleténél ma fontosabb a párt megújulása. Döntésemmel ehhez kívánok hozzájárulni” – közölte.

Lemondásámnak három „nyomós” oka van.

„Az első a felelősség. A Fidesz veresége az alkalmazkodóképesség hiányának következménye. A személyes és intézményi hübriszé, amelyben nekem is felelősségem van. Hatalmon lévő erőként összetévesztettük a hosszú fennállást a legyőzhetetlenséggel, a kihívó nélküliséget a tévedhetetlenséggel. Későn és erélytelenül reagáltunk a korrupciós vádakra vagy a luxizásra. Ugyanakkor nem válaszoltunk a fideszes politikusok elleni lejárató kampányra. Nem cáfoltuk a hazugságokat, nem védtük meg egymást és magunkat az alaptalan vádaktól. A Tisza ördögi ügyességgel hitette el, minden fideszes lop. Természetesen ez nem igaz.

Akik ennek a kampánynak az alakítói voltunk, mindannyian viseljük a felelősséget a vereségért. Kétségkívül nekem is voltak rossz mondataim, amelyek ártottak a Fidesznek és talán még többet nekem személyesen. A Lázárinfókon viszont nagyon sokat tanultam a magyar emberekről, a kormányzásról és saját magamról is. Többek között azt, hogy a választók közvetlen visszajelzése a legfontosabb igazodási pont a politikában.

A lemondásom második oka az önkény: a Tisza-demokrácia azt jelenti, ők mondják meg, hogy ki indulhat a választásokon és ki nem. Az új hatalom első, eltékozolt 100 napja jól mutatja, mi épül. Magyar Péter nem megoldásokat keres, hanem bűnbakokat. Nem a magyar emberek életét igyekszik jobbá tenni, hanem a politikai ellenfeleik életét rosszabbá. Jogfosztás, hamis vádak, alaptalan feljelentések, koncepciós perek, megalázás és politikai leszámolás. Ez ma a Tisza. És mindez csak a kezdet. Mert Magyar Péternek nem Magyarország felemelése az első, hanem a Fidesz megsemmisítése. Akit pedig csak a bosszú hajt, zátonyra futtatja az országot, káoszba fullasztja az egész társadalmat.

A harmadik ok a megújulás. Építő és együttműködést kereső embernek tartom magam. Nekem ebben a rombolásban, a parlamenti cirkuszban, a napi személyeskedő csatározásokban nincs sem helyem, sem jövőm. A politikai felelősségből semmit nem hárítok el, a politikai lehetőséget ugyanakkor teljes egészében átadom a Fidesz által kiválasztandó utódomnak. Ezt tartom az egyetlen helyes lépésnek, hogy az abszolút filmszínház időszakában sem terhére, hanem hasznára lehessek a politikai közösségemnek. Erre a politikai közösségre, a Fideszre ugyanis nagy szüksége lesz a hazámnak a következő időszakban is. Nekünk, akik az elmúlt 16 évben az országot vezettük, olyan döntéseket kell hoznunk, amelyek a Fideszt, az új ellenzéki politizálást és a nemzeti ellenállást segítik. A személyi változás azonban csak eszköze, nem célja a Fidesz megújulásnak, megújításának: érdemi politikai átalakulás kell. Politikai identitásunkat következetesen, ellentmondásoktól és megalkuvásoktól mentesen kell képviselnünk. Ehhez a pártszervezet működésének megújítására van szükség, strukturális és kulturális váltásra! Új irányra és irányításra” – sorolta.

A parlamenti pályafutása 25 éves fejezetét ezért most lezártnak tekinti. Mint írta, 51 évesen is tele van energiával, tapasztalattal és munkavággyal. Úgy érzi, van benne még elég tartalék ahhoz, hogy új dolgokat tanuljon, hogy új feladatok, kihívások elé álljon. „A sokat hangoztatott megújulást nemcsak a politikában és a pártban kell elkezdeni, hanem saját magunkban is. Én ezt teszem” – zárta sorait.