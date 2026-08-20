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A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik a sajtó munkatársainak, miután tárgyalt Giorgia Meloni olasz kormányfővel Brüsszelben 2024. június 17-én. Mellette Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Havasi Bertalan reagált Navracsics Tiborék Polgári Demokraták nevű kezdeményezésére

Infostart / MTI

A Polgári Demokraták nevű társadalmi kezdeményezés elindítását kommentálta a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Augusztus 20-án jelentette be Navracsics Tibor volt fideszes miniszter, hogy Polgári Demokraták néven új, párthovatartozáson felülálló társadalmi kezdeményezést indít, hogy párbeszédet kezdeményezzen Magyarország jövőjéről. Ebben részt vesz Ferencz Orsolya korábbi országgyűlési képviselő és űrkutatási biztos is.

Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója az MTI érdeklődésére azt írta: jelenleg nincs a Fidesznek álláspontja erről a kezdeményezésről, de neki van. „Polgári demokrataként számomra az egyenes út a Fidesz. A Tiszával való végletes szembenállás szükséges és erősítendő. Párbeszéd Magyar Péterrel lehetetlen” – fogalmazott.

Arra a kérdésre, hogy Navracsics Tibor jelezte-e a pártban, hogy ilyen kezdeményezés elindítására készül, Havasi Bertalan azt válaszolta: nem tudja, hogy a szólt-e erről valakinek, de neki biztosan nem.

Hozzátette: a Fidesz elnöksége és frakciója által júliusban elfogadott „ellenállási nyilatkozat” továbbra is érvényes.

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Kezdőlap    Belföld    Havasi Bertalan reagált Navracsics Tiborék Polgári Demokraták nevű kezdeményezésére

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