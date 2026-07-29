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Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Komoly politikai üzenetek a Kárpát-medencei Nyári Egyetem megnyitóján

Infostart / MTI

A kormány kötelességének nevezte a határon túli magyarok jogainak képviseletét Velkey György László, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára szerdán Budapesten, a 29. Kárpát-medencei Nyári Egyetem és a Határon Túli Intézmények Fórumának megnyitóján.

Velkey György László azt mondta: a kormány feladata, hogy párbeszédet teremtve, de határozottan képviselje minden magyar jogát a biztonságos, méltóságteli életre.

Úgy fogalmazott: „mi azt szeretnénk, hogy Magyarország újra olyan partner legyen, aki nem árkokat ás, hanem hidakat épít, aki egyszerre képes együttműködni a szomszédos államokkal, miközben az ott élő magyar közösségeket is támogatja. Célunk, hogy megszilárdítsuk a magyarok helyét Európában és a világban.”

Az államtitkár kiemelte azt is, hogy az egyetem a szabadság egyik legfontosabb műhelye. A gondolat, a tudomány szabadságának és a kíváncsiságnak az otthona, ahol a nyitottság, a kérdések, a párbeszéd és az esetleges viták is erősítik a közösségeinket - mondta.

Heidl György, a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára arról beszélt, hogy az egyetemek gazdasági segítségre szorulnak, ugyanakkor a finanszírozó nem várhat el semmilyen erkölcsi és intellektuális kompromisszumot. Az állam képviselői számára ez olyan alapelv, amelynek az egyetemekkel való kapcsolatban mindig érvényesülnie kell – hangsúlyozta.

Kiemelte: államtitkárként a munkatársaival alapvető feladata, hogy gyógyítsák azokat a sebeket, amelyeket a társadalom az elmúlt sok-sok évben elszenvedett és helyrehozzák a megbomlott kötelékeket, kapcsolatokat.

A rendezvényeket szervező Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) rektora, Darázs Lénárd kiemelte:

a nyári egyetem célja, hogy mindenfajta ideológiai, politikai és egyéb befolyásolástól mentesen megerősítsék a Kárpát-medencei magyar nyelvű egyetemek, hallgatók oktatási, tudományos kooperációját.

A rendezvényeiken az egyetemi vezetők az aktuális problémákkal is tudnak foglalkozni - mutatott rá.

Elhangzott, az ELTE lényeges feladatának tekinti a Kárpát-medencei szerepvállalást és tehetséggondozást. Legfontosabb társadalmi küldetései között tartja számon, hogy a Kárpát-medence magyar felsőoktatását összetartsa, valamint szakmai fejlődési és találkozási lehetőséget biztosítson a régió magyar ajkú egyetemi hallgatói és oktatói számára.

Idén hét - az állam és jogtudományi, a bölcsészettudományi, a gyógypedagógiai, az informatikai, a pedagógiai és pszichológiai, a tanító és óvóképző, valamint a társadalomtudományi - kar közreműködésével és a Kárpát-medencei Szakkollégiumi Konferenciával együttműködve valósul meg az augusztus 2-ig tartó rendezvény. Ezzel párhuzamosan zajlik a Határon Túli Intézmények Fóruma.

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