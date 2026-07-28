A Duna rekordalacsony vízállása miatt csökkentették a Paksi Atomerőmű teljesítményét – a nap hírei

Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló javaslatot a parlament. A hivatal elnökét és elnökhelyetteseit a törvény hatálybalépésétől számított harminc napon belül választja meg az Országgyűlés. A hivatal a közvagyon-visszaszerzési feladatok mellett nyomozási, vádképviseleti és vagyonvédelmi jogköröket is kap. A szervezet akár 5 milliárd forintos bírságot is kiszabhat, vádat emelhet, valamint folyamatban lévő ügyeket is átvehetne saját hatáskörbe. A törvénytervezetet jogvédő szervezetek és ellenzéki politikusok amiatt bírálták, hogy nem biztosít bírói jogorvoslatot a hivatal egyes döntéseivel szemben.

Európa legerősebb korrupció-ellenes intézménye állhat fel a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal – hangsúlyozta a miniszterelnök, miután az Országgyűlés elfogadta az erről szóló törvényt. A Fidesz frakcióvezetője szerint viszont új politikai erőszakszervezet alakul.

Megszüntette a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz tartozó adókedvezményeket és több adónemet is eltörölt a parlament. Az Országgyűlés a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv, valamint egyes kormányhatározatok végrehajtása részeként döntött így. Kivezetik a bevándorlási különadót, eltörlik a települési adót és az ebrendészeti hozzájárulást is. Megszüntetik a szén-dioxid-kvótaadót és a szén-dioxid tranzakciós díjat is, viszont megduplázzák a levegőterhelési díjat. Arról is döntöttek, hogy előleget kaphatnak a gazdák a kárenyhítési rendszerből és visszaállította a kripto-kereskedés legális lehetőségét a Tisza kormány.

Ősszel elindulnak az egyeztetések az állami és a magáneg-észségügyi ellátás viszonyának rendezéséért - közölte az Országgyűlésben, napirend előtti felszólalásában Hegedűs Zsolt miniszter. Az egészségügyi tárca vezetője a kiemelt célok között az évi 500 milliárdos többletforrás értékalapú elköltését ígérte. Szólt arról is, hogy folyamatban van az új szakdolgozói bértábla kidolgozása.

Már csaknem 50 milliárd forinttal tartoznak a kórházak a beszállítóknak a legfrissebb államkincstári adatok szerint. A legnagyobb tartozást az egyetemi klinikák halmozták fel. Rásky László az Orvostechnikai Szövetség főtitkára az RTL Híradónak azt mondta: a jelenlegi tendencia mellett év végére ismét 100 milliárd forint közelébe emelkedhet az adósságállomány, ezért évközi adósságrendezést sürgetnek.

Harmadfokú hőségriasztást rendelt el csütörtöktől jövő keddig az országos tisztifőorvos. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közleményében arra hívja fel a figyelmet, hogy a tartós hőség jelentős egészségügyi megterhelést jelent, ezért kiemelten fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és hozzátartozói egészségére.

A Duna rekordalacsony vízállása miatt csökkentették a Paksi Atomerőmű teljesítményét. A gazdasági és energetikai miniszter szerint Magyarország energiaellátása biztonságban van. Kapitány István arra is figyelmeztetett, hogy következő napokban újabb hőhullám érkezik Európába, ami várhatóan tovább növeli a villamosenergia-fogyasztást, miközben a Duna vízszintje tovább csökkenhet.

Rekordalacsony a Duna vízállása Budapestnél: a délelőtti órákban 31 centimétert mutatott a vízmérce - mondta az InfoRádióban az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Siklós Gabriella arról is beszélt, hogy a következő napokban Vác alatti területeken megdőlnek a negatív rekordok. Az előrejelzések a következő időszakban sem jósolnak számottevő csapadékot a vízgyűjtőkre, a Tiszán a Kisköre alatti szakaszon, illetve a Velencei tavon is folyamatosan csökken a vízállás.

Augusztusra megszűnhet az egységes vízfelület a Velencei-tavon, a vízszint 20 centiméter környékére csökkenhet. A környezetért felelős tárca a Telex érdeklődésére arról tájékoztatott: az egybefüggő vízfelület helyett egymástól elszigetelt, különböző méretű úgynevezett víztestek alakulhatnak majd ki a Velencei-tó helyén.

Az alacsony felvásárlási árak miatt veszélybe került a hazai dinnyetermelés – figyelmeztetett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szervezet szerint az önköltségi szint alá csökkent a görögdinnye termelői ára a július közepén tapasztalt lehűlés és az európai túlkínálat miatt.

Bús Balázs volt 3. kerületi polgármester is gyanúsított az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben – közölte a Központi Nyomozó Főügyészség. Az NKA-botrány miatt letartóztatásban lévő politikus nem tett vallomást és panasszal élt a gyanúsítás ellen. A politikus a Tisza-rendszer politikai foglyának nevezte magát, és kijelentette, hogy polgármesterként és az NKA tisztségviselőjeként semmilyen jogsértést, törvénytelenséget és mulasztást nem követett el.

Vizsgálat folyik a Ferencvárosi Torna Clubnak korábban megítélt, összesen 25 milliárd forintos állami támogatás ügyében – közölte a Belügyminisztérium. A támogatást egy Fradiváros nevű sport-komplexum megépítésére ítélték oda 2016–2017-ben, azonban a beruházás végül nem valósult meg.

Amerikai Patriot légvédelmi rakéták ukrajnai gyártásáról tárgyalt az amerikai és az ukrán elnök a washingtoni Fehér Házban. Volodimir Zelenszkij bejegyzésében azt írta, hogy a találkozó témái között szerepelt a diplomácia újraélesztése is az Oroszországgal vívott háború lezárására érdekében. A Fehér Ház pozitívnak és produktívnak minősítette a két elnök találkozóját.

Tömeges ukrán dróntámadás érte a moszkvai régiót. Orosz közlés szerint az egyik drón Csehov városban egy többlakásos lakóházba csapódott. Szergej Szobjanin moszkvai polgármester azt közölte, hogy több mint 390 drónt indítottak az ukránok az orosz főváros felé.

Újabb kitelepítéseket rendeltek el az erdőtüzek miatt a délnyugat-franciaországi Bordeaux közelében. A térségben pusztató lángok miatt eddig 220 ezer ember volt kénytelen elhagyni lakó- vagy nyaralóhelyét 23 településen. Franciaországba megérkezett idei negyedik hőhullám, ami miatt a hatóságok a tüzek súlyosbodásától tartanak.

Spanyolországban több mint kétszáz területet nyilvánított katasztrófa sújtotta övezetté a kormány, a március óta bekövetkezett természeti csapások miatt. A kormány döntése 14 tartományra vonatkozik, a súlyos erdőtüzek mellett árvizekre, földcsuszamlásokra és ipari balesetekre is kiterjed.