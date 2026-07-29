Döbbenetes fotók a Dunáról: újabb negatív rekord

A Duna alacsony vízállása már a Paksi Atomerőmű működését is érinti.
A hajózás egy ideje egyre nehezebb, a turisztikai szolgáltatók is bajban vannak.
A legújabb fotók a budapesti helyzetet szemléltetik, érkeztek képek Vámosszabadi környékéröl is.
A Duna alacsony vízállása már a Paksi Atomerőmű működését is érinti.
A hajózás egy ideje egyre nehezebb, a turisztikai szolgáltatók is bajban vannak.
A legújabb fotók a budapesti helyzetet szemléltetik, érkeztek képek Vámosszabadi környékéröl is.
Tegnap zárt ajtók mögött tárgyalt Donald Trump elnök Volodimir Zelenszkij ukrán vezetővel Patriot rakéták gyártásáról és a háború lezárásáról. A szenátus elfogadta azt a törvénycsomagot, amely felruházza az amerikai elnököt azzal a képességgel, hogy jelentős, 100%-os vámmal sújtsa azokat az országokat, melyek orosz energiahordozókat vásárolnak. Az orosz csapatok elérték Malinivkát és Tihonivkát - ezzel mindössze 10 kilométerre vannak Kramatorszk határától. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború szerdai eseményeivel.
Ismét egyre melegebb idő vár Magyarországra: szerdán már többfelé 35 fokig emelkedik a hőmérséklet, csütörtökön pedig helyenként 37 fokot is mérhetünk.
The quake with a magnitude of 6.8 hit Kyushu island in south-west Japan on Tuesday afternoon local time.