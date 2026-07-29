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Érdeklõdõk a Margit-sziget déli csúcsánál a Margit híd középsõ pillérénél 2026. július 28-án. A mai napon rekordalacsony, 31 centimétert mértek fõvárosnál a Dunán, az adatok szerint eddig a legkisebb vízállás a folyón 33 centiméter volt.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Döbbenetes fotók a Dunáról: újabb negatív rekord

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Egyre alacsonyabb a Duna vízállása. A legújabb fényképek Vámosszabadi környékéről és Budapestről érkeztek.

A Duna alacsony vízállása már a Paksi Atomerőmű működését is érinti.

A hajózás egy ideje egyre nehezebb, a turisztikai szolgáltatók is bajban vannak.

A legújabb fotók a budapesti helyzetet szemléltetik, érkeztek képek Vámosszabadi környékéröl is.

Budapest, 2026. július 28. Érdeklõdõk a Margit-sziget déli csúcsánál a Margit híd középsõ pillérénél 2026. július 28-án. A mai napon rekordalacsony, 31 centimétert mértek fõvárosnál a Dunán, az adatok szerint eddig a legkisebb vízállás a folyón 33 centiméter volt. MTI/Balogh Zoltán
Érdeklõdõk a Margit-sziget déli csúcsánál a Margit híd középsõ pillérénél 2026. július 28-án. Kedden rekordalacsony, 31 centimétert mértek fõvárosnál a Dunán, eddig a legkisebb vízállás a folyón 33 centiméter volt. MTI/Balogh Zoltán
Budapest, 2026. július 28. A drónnal készült felvételen az Ínség-szikla a Szabadság hídnál 2026. július 28-án. A mai napon rekordalacsony, 31 centimétert mértek fõvárosnál a Dunán, az adatok szerint eddig a legkisebb vízállás a folyón 33 centiméter volt. MTI/Máthé Zoltán
A drónnal készült felvételen az Ínség-szikla a Szabadság hídnál 2026. július 28-án. MTI/Máthé Zoltán
Budapest, 2026. július 28. Érdeklődők az Ínség-sziklán a Szabadság hídnál 2026. július 28-án. A mai napon rekordalacsony, 31 centimétert mértek fővárosnál a Dunán, az adatok szerint eddig a legkisebb vízállás a folyón 33 centiméter volt. MTI/Balogh Zoltán
Érdeklődők az Ínség-sziklán a Szabadság hídnál 2026. július 28-án. Kedden rekordalacsony, 31 centimétert mértek fővárosnál a Dunán, az adatok szerint eddig a legkisebb vízállás a folyón 33 centiméter volt. MTI/Balogh Zoltán
Budapest, 2026. július 28. A drónnal készült felvételen kiszáradt dunai holtág a Népszigeten az Újpesti vasúti hídnál 2026. július 28-án. A mai napon rekordalacsony, 31 centimétert mértek fõvárosnál a Dunán, az adatok szerint eddig a legkisebb vízállás a folyón 33 centiméter volt. MTI/Máthé Zoltán
A drónnal készült felvételen kiszáradt dunai holtág a Népszigeten az Újpesti vasúti hídnál 2026. július 28-án. Kedden rekordalacsony, 31 centimétert mértek fõvárosnál a Dunán, az adatok szerint eddig a legkisebb vízállás a folyón 33 centiméter volt. MTI/Máthé Zoltán
Medve, 2026. július 28. A drónnal készült felvételen egy hajókikötõ a Duna árterében a folyó rekord alacsony vízállásánál a szlovákiai Medve határában 2026. július 28-án. MTI/Krizsán Csaba
A drónnal készült felvételen egy hajókikötõ a Duna árterében a folyó rekord alacsony vízállásánál a szlovákiai Medve határában 2026. július 28-án. MTI/Krizsán Csaba
Vámosszabadi, 2026. július 28. Második világháborúban elsüllyedt hajó roncsa a Duna árterében a folyó rekord alacsony vízállásánál Vámosszabadi határában 2026. július 28-án. MTI/Krizsán Csaba
Második világháborúban elsüllyedt hajó roncsa a Duna árterében a folyó rekord alacsony vízállásánál Vámosszabadi határában 2026. július 28-án. MTI/Krizsán Csaba
Vámosszabadi, 2026. július 28. Horgászok a Duna árterében a folyó rekord alacsony vízállásánál Vámosszabadi határában 2026. július 28-án. MTI/Krizsán Csaba
Horgászok a Duna árterében Vámosszabadi határában 2026. július 28-án. MTI/Krizsán Csaba
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Kezdőlap    Belföld    Döbbenetes fotók a Dunáról: újabb negatív rekord

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