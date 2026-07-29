Döbbenetes fotók a Dunáról: újabb negatív rekord

A Duna alacsony vízállása már a Paksi Atomerőmű működését is érinti.

A hajózás egy ideje egyre nehezebb, a turisztikai szolgáltatók is bajban vannak.

A legújabb fotók a budapesti helyzetet szemléltetik, érkeztek képek Vámosszabadi környékéröl is.

Érdeklõdõk a Margit-sziget déli csúcsánál a Margit híd középsõ pillérénél 2026. július 28-án. Kedden rekordalacsony, 31 centimétert mértek fõvárosnál a Dunán, eddig a legkisebb vízállás a folyón 33 centiméter volt. MTI/Balogh Zoltán

A drónnal készült felvételen az Ínség-szikla a Szabadság hídnál 2026. július 28-án. MTI/Máthé Zoltán

Érdeklődők az Ínség-sziklán a Szabadság hídnál 2026. július 28-án. Kedden rekordalacsony, 31 centimétert mértek fővárosnál a Dunán, az adatok szerint eddig a legkisebb vízállás a folyón 33 centiméter volt. MTI/Balogh Zoltán

A drónnal készült felvételen kiszáradt dunai holtág a Népszigeten az Újpesti vasúti hídnál 2026. július 28-án. Kedden rekordalacsony, 31 centimétert mértek fõvárosnál a Dunán, az adatok szerint eddig a legkisebb vízállás a folyón 33 centiméter volt. MTI/Máthé Zoltán

A drónnal készült felvételen egy hajókikötõ a Duna árterében a folyó rekord alacsony vízállásánál a szlovákiai Medve határában 2026. július 28-án. MTI/Krizsán Csaba

Második világháborúban elsüllyedt hajó roncsa a Duna árterében a folyó rekord alacsony vízállásánál Vámosszabadi határában 2026. július 28-án. MTI/Krizsán Csaba