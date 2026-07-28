Hegedűs Zsolt az Országgyűlésben: teljes szemléletváltás jön az egészségügyben

„A magyar egészségügyről ma csak őszintén érdemes beszélni. Egy olyan rendszert örököltünk, amelyben túl sok beteg vár túl sokáig” – kezdte a napirend előtti felszólalását Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter az Országgyűlésben kedd reggel a Telex összefoglalója szerint.

„Orvosok, ápolók és szakdolgozók tízezrei hiányoznak az egészségügyből, nincsenek a kiszámítható betegutak, sok helyen leromlott az infrastruktúra, és az egészségügyi dolgozók sem kaptak az elmúlt években kellő megbecsülést”, sorolta a problémákat.

„Ki kell mondanunk: a magyar egészségügy nagyon beteg.”

A miniszter szerint azonban ez nem az orvosok, ápolók, mentősök felelőssége, ők a rendkívüli nehéz körülmények között is mindvégig hátukon tartották a rendszert. A felelősség azt a politikát terheli, amely az őszinte szembenézés helyett a problémák eltakarását, a szakmai párbeszéd helyett a parancsuralmat, az autonómia helyett pedig a rendészeti logikát választotta.

Felszólalásában a tárcavezető kifejtette: az egészségügy megújítása hosszú, következetes munka, egyes intézkedések hatása már néhány hónap alatt érezhetővé válhat, más változásokhoz évekre lesz szükség.

Hangsúlyozta: az intézkedések célja, hogy jobb, biztonságosabb és emberibb legyen a betegek ellátása.

„Őszintén beszélünk a helyzetről, a szakmát bevonjuk a döntésekbe, a problémákat nem rejtjük el, a betegek és hozzátartozók hangját meghallgatjuk”

– jelentette ki. Hozzátette: az egészségügyi dolgozókat megvédik, a közpénzek felhasználását pedig mérhető eredményekhez kötik.

Kifejtette: egy olyan rendszert örököltek, amelyben „túl sok beteg vár, túl sokáig”, orvosok, ápolók és szakdolgozók tízezrei hiányoznak, a kórházakban pedig évtizedes műszaki, pénzügyi, szervezeti és bizalmi adósság halmozódott fel. Hiányoznak a kiszámítható betegutak, sok helyen leromlott az infrastruktúra, és az egészségügyi dolgozók nem kapták meg a szükséges megbecsülést és szakmai önállóságot – sorolta.

Közölte: ezért a helyzetért a felelősség azt a politikát terheli, amely „"az őszinte szembenézés helyett a problémák eltakarását, a szakmai párbeszéd helyett a parancsuralmat, az autonómia helyett pedig a rendészeti logikát választotta”.

A tárcavezető kiemelte: ezzel szemben az új egészségpolitika alapja az őszinteség, a transzparencia, a szakmaiság, az értékalapúság és a valódi betegközpontúság.

Az intézkedések között említette, hogy leszerelték a kórházak bejáratánál működő beléptető kamerákat, továbbá visszaadják az intézmények vezetőinek és szakembereinek a felelős önállóságot. Az új korszaknak intézményi keretet is adtak: öt államtitkársággal megkezdte működését az önálló egészségügyi minisztérium - mutatott rá.

Kitért rá: évente legalább 500 milliárd forint többletforrást adnak az egészségügynek.

Hegedűs Zsolt arról is beszélt, hogy a kormány elindította a kórházi hűtésrekonstrukciós programot, szeptember elsejétől nullára csökkentik a vényköteles gyógyszerek áfáját, és megalakították a Semmelweis rendet, amelynek középpontjában a kórházi fertőzések visszaszorítása áll.

Azt is mondta: zéró toleranciára van szükség a betegbántalmazással és a személyzet elleni erőszakkal szemben is. Folyamatban van az új szakdolgozói bértábla kialakítása is, visszaadják a Magyar Orvosi Kamara autonómiáját, az orvosokat, a szakdolgozókat, a gyógyszerészeket, kamarákat és a szakmai szervezeteket partnerként vonják be döntésekbe – mondta Hegedűs Zsolt.

Mi Hazánk: tragikus a magyarok egészségügyi állapota

Apáti István (Mi Hazánk) azt mondta, nagyrészt egyetért az egészségügyi miniszter diagnózisával, majd az elmúlt 16 év legnagyobb hibájának azt nevezte, hogy nem működött az országban önálló egészségügyi minisztérium. Szerinte ennek komoly nemzetgazdasági következményei is vannak, hiszen a magyar lakosság döntő többségének az egészségügyi állapota "tragikus". A problémák közé sorolta a háziorvos- és az ápolóhiányt.

Fontosnak tartotta a magán- és az állami egészségügy egyensúlyának megtalálását. Rámutatott arra, hogy már a magánegészségügy is túlterhelt, ott is növekednek a várólisták.

Több kérdést feltett Hegedűs Zsoltnak a Tisza ígéreteivel kapcsolatban. 2027-re elkezdődhet-e a jelentős szakápolói béremelés? Jövőre lehet-e már látni az ígért plusz 500 milliárd forintot az egészségügyi ellátásban? Mi lesz a fontossági sorrend az egészségügy rendbetételekor? Mikor alakítják át az ügyeleti rendszert? - tudakolta.

KDNP: a Tisza 40-50 forinttal, a Fidesz-KDNP 40-50 százalékkal csökkentette a gyógyszerköltséget

Rétvári Bence (KDNP) sok sikert kívánva a miniszternek és egyetértett azzal, hogy az egészségügy nemzeti ügy, és fontos, hogy minden kormányzat sikeres legyen ezen a területen.

Az ellenzéki politikus szólt a Fidesz-KDNP-kormány intézkedéseiről. Közölte, amikor átvették a kormányzást az Európai Unió öt országot sorolt Magyarország mögé az állampolgáraik egészségben eltöltött éveinek számát nézve, egy évtizeddel később pedig már 16-ot. Hozzátette, az előző kormány idején csökkent a csecsemőhalandóság is.

A gyógyszerek általános forgalmi adójának csökkentése kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy a Tisza az általa ígérteknek csak a töredékét hajtja végre, míg az előző kormány alatt nagyon jelentős gyógyszerárcsökkentés volt a legtöbbször vásárolt gyógyszerek esetében. A Tisza 40-50 forinttal, a Fidesz-KDNP 40-50 százalékkal csökkentette a gyógyszerköltséget - hangoztatta.

Rétvári Bence több adatot is ismertetett: úgy vették át az országot, hogy 1198 milliárd forintot fordítottak egészségügyre, úgy adták át, hogy 3919 milliárd forint volt erre a célra. Amikor átvették az országot 33 ezer orvos volt, amikor átadták 43 ezer volt az országban - közölte, kiemelve, hogy nőtt a háziorvosi praxisok bevétele és ma már 2,2 millió forint az orvosi átlagfizetés.

(Cikkünk frissül)