A világháború óta nem érte ekkora csapás Franciaországot

Emmanuel Macron francia államfő hétfőn a Bordeaux-ban tett látogatásán arra kérte a helyieket, hogy maradjanak egységesek a térségben öt napja pusztító erdőtüzek ellen folytatott küzdelemben. Már 42 ezer hektárnyi erdő elpusztult az ország délnyugati részén. „A következő hetek nehezek lesznek, és kitartásra van szükség” – mondta a francia elnök a tűzoltó- és mentőszolgálat Gironde megyei operatív központja válságstábjánál tett látogatásán Bordeaux-ban, ahol támogatását fejezte ki a tűzoltásban mozgósított erőknek.

Emmanuel Macron egy másfajta erdő újraültetését és újjáépítését szorgalmazta a leégett területen, alkalmazkodva a klímaváltozáshoz.

A délnyugati Gironde megyében"a tűz délután újra fellángolt az erdő közepén a népszerű idegenforgalmi célpontnál, a Cap Ferret-félszigetnél, amelyet pénteken teljesen kiürítettek a hatóságok – mondta Matthieu Jomain parancsnok, a Gironde megyei tűzoltóság munkatársa az AFP hírügynökségnek.

A Bordeaux-tól nyugatra található Arcachon-öböl környékén szerda óta pusztító tűz

220 ezer lakó és nyaraló, valamint több mint 13 ezer cég kitelepítésével járt Gironde megyében. Ez volt Franciaország legjelentősebb polgári jellegű evakuálása békeidőben.

A hétfői nap összességében ugyanakkor kedvezőbbnek bizonyult a vártnál a tűzoltók szerint, akik mindenhol megfékezték az újabb tüzeket.

Gironde megye prefektúrája hétfő este bejelentette, hogy a tüzek változó jellege és a lakosság védelme érdekében megtiltja a sport- és kulturális rendezvényeket a megye egész területén. A hatóságok azt is jelezték, hogy a mozgósítás továbbra is teljes az újabb hőhullám érkezése előtt.

„A hétfőig leégett terület továbbra is 42 ezer hektárra becsülhető, a tűz az elmúlt 24 órában nem terjedt tovább, annak ellenére, hogy a terület nagyobb részén számos fellángolás történt. A szárazföldi erők megerősítésére ismét légi támogatást vetettünk be” – jelezte a prefektúra.

A tűzoltáshoz több légi eszközt vetettek be, köztük egy cseh és egy szlovák Black Hawk helikoptert, három tűzoltó helikoptert és egy Air Tractor repülőgépet, valamint egy A400M katonai repülőgépet, amelyek oltóanyagot zúdítottak a területre.

A prefektúra szerint az elmúlt öt napban 2750 tűzoltó vett részt az oltásban, valamint 18 légi eszköz, 1500 katona és 1440 csendőr és rendőr segítette a munkájukat, vett részt a lakosság védelmében és a kiürített területek biztosításában.

A munkálatokban hétfőn négy újabb tűzoltó sérült meg, így szerda óta 88 tűzoltó szenvedett könnyebb sérüléseket.

A prefektúra összesítése szerint továbbra is 240 lakóház vált a tűz martalékává az elmúlt öt napban, de civil sérültek nincsenek.

A francia meteorológiai szolgálat megerősítette, hogy kedden újabb hőhullám éri el Franciaországot, 40 Celsius-fokos hőmérsékletekre kell számítani Gironde megyében, a korábbiaknál valamivel gyengébb, de szárazabb szél kíséretében.

Roland Lescure gazdasági miniszter hétfőn bejelentette, hogy a biztosítók állják a tűzvész miatt a délnyugati Gironde és Landes, valamint a délkeleti Var megyékben kitelepítettek elhelyezésének költségeit.

(Nyitóképünkön: Tűzoltók küzdenek a növényzetet felemésztő lángok megfékezésén a Bordeaux közelében levő Marcheprime településnél)